Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575198190.html
В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму
Десять пассажиров из микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, госпитализированы в три больницы региона, состояние некоторых из них тяжелое, всего в микроавтобусе РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:46
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
здоровье - общество
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
симферополь
белогорский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198361_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_8ebf5d7fdcf1f0f5af676d58a65f88eb.jpg
https://ria.ru/20200731/1575197429.html
симферополь
белогорский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198361_0:120:1280:840_1400x0_80_0_0_8ebf5d7fdcf1f0f5af676d58a65f88eb.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198361_0:0:1280:960_1400x0_80_0_0_87f2ff810a9086b831a94da560607dce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198361_160:0:1120:960_1400x0_80_0_0_c76198f556e44ed8d79399a0cffdd6ef.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, здоровье - общество, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), симферополь, белогорский район, происшествия

В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму

09:04 31.07.2020 (обновлено: 10:46 31.07.2020)
9451
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Десять пассажиров из микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, госпитализированы в три больницы региона, состояние некоторых из них тяжелое, всего в микроавтобусе было 18 пассажиров, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.
Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, восемь человек погибли и семь пострадали.
"Всего в автобусе находилось 18 человек. восемь погибло, четыре госпитализировано в Белогорскую ЦРБ, состояние двух - тяжелое. Два ребенка госпитализированы в Республиканскую детскую больницу в Симферополе. Еще четверо пострадавших - в Больницу №6 в Симферополе", - сообщили агентству в МЧС Крыма.
Состояние двух из четырех пострадавших, доставленных в Симферополь, крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в реанимации 6-й больницы.
"К нам доставлено четверо пострадавших, двое - в крайне тяжёлом состоянии, они оперируются в реанимации. Еще один пострадавший - в нейрохирургии, состояние еще одной женщины средней тяжести", - сказали в больнице.
В МВД Крыма ранее сообщили, что предварительной причиной дорожной аварии стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в грузовик.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
08:40
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб
3313064
Обсудить 0
ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуЗдоровье - ОбществоМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)СимферопольБелогорский районПроисшествия
Рекомендуем
Кадры с места смертельного ДТП в Крыму
Опубликовано видео с места крупного ДТП в Крыму
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб
Отдыхающие на пляже Имеретинской низменности в Адлерском районе города Сочи
Лучшие фото РИА Новости, июль 2020 года
ДТП на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
Покупатель взвешивает фрукты в продуктовом магазине в Москве
В Москве шесть тысяч магазинов оштрафовали за нарушение масочного режима
Рэпер Энди Картрайт
Адвокат жены Энди Картрайта назвала вероятную причину смерти рэпера
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Андрей Тарасенко
И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Кабинет стоматолога
Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Путин подписал закон о трехдневном голосовании
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
Лента новостейМолния