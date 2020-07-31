В МЧС рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Крыму

© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Десять пассажиров из микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, госпитализированы в три больницы региона, состояние некоторых из них тяжелое, всего в микроавтобусе было 18 пассажиров, сообщили РИА Новости в Десять пассажиров из микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, госпитализированы в три больницы региона, состояние некоторых из них тяжелое, всего в микроавтобусе было 18 пассажиров, сообщили РИА Новости в МЧС по региону.

Ранее сообщалось, что на трассе "Таврида" в Белогорском районе произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика, восемь человек погибли и семь пострадали.

"Всего в автобусе находилось 18 человек. восемь погибло, четыре госпитализировано в Белогорскую ЦРБ, состояние двух - тяжелое. Два ребенка госпитализированы в Республиканскую детскую больницу в Симферополе . Еще четверо пострадавших - в Больницу №6 в Симферополе", - сообщили агентству в МЧС Крыма.

Состояние двух из четырех пострадавших, доставленных в Симферополь, крайне тяжелое, сообщили РИА Новости в реанимации 6-й больницы.

"К нам доставлено четверо пострадавших, двое - в крайне тяжёлом состоянии, они оперируются в реанимации. Еще один пострадавший - в нейрохирургии, состояние еще одной женщины средней тяжести", - сказали в больнице.