В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Чуть более 30 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Чуть более 30 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Тамбовской области , общее число заболевших выросло до 5990, сообщила администрация региона.

За сутки в регионе подтвержден 31 новый случай COVID-19. Из заболевших - 11 мужчин и 20 женщин. Возраст новых пациентов - от 28 до 89 лет, все они заразились внутри области.

"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5990, из них 2104 без клинических проявлений. 5111 выздоровели: 2306 выписаны из стационара, 2805 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 35", - говорится в сообщении.

На госпитализации в настоящий момент находится 251 человек, из них диагноз "пневмония" у 204 человек. На карантине на дому наблюдаются 1529 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 593.

Население Тамбовской области, по данным на 2020 год, составляет чуть более 1 миллиона человек.