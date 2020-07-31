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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200731/1575198151.html
В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса
Чуть более 30 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5990, сообщила администрация... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:03
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
тамбовская область
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574108205_0:0:3417:1922_1400x0_80_0_0_36500e28a13c1894d8319bae1e4a3adb.jpg
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РИА Новости
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60
коронавирус в россии, тамбовская область

В Тамбовской области рассказали о новых случаях коронавируса

09:03 31.07.2020
273
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в ординаторской отделения реанимации городской клинической больницы. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 31 июл - РИА Новости. Чуть более 30 новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено за сутки в Тамбовской области, общее число заболевших выросло до 5990, сообщила администрация региона.
За сутки в регионе подтвержден 31 новый случай COVID-19. Из заболевших - 11 мужчин и 20 женщин. Возраст новых пациентов - от 28 до 89 лет, все они заразились внутри области.
"Количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом – 5990, из них 2104 без клинических проявлений. 5111 выздоровели: 2306 выписаны из стационара, 2805 сняты с амбулаторного наблюдения по выздоровлению, умерли 35", - говорится в сообщении.
На госпитализации в настоящий момент находится 251 человек, из них диагноз "пневмония" у 204 человек. На карантине на дому наблюдаются 1529 пациентов, из них подтверждённых случаев коронавируса - 593.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииТамбовская область
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