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В Киргизии выявили 662 новых случая COVID-19
Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 662, умерли 14 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
киргизия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, киргизия

В Киргизии выявили 662 новых случая COVID-19

09:00 31.07.2020
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Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
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БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 662, умерли 14 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.
"На 31 июля 2020 года по республике зарегистрировано 662 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 221 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.
По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 14 человек. Выздоровели более тысячи пациентов.
Как добавили в штабе, среди новых зараженных 25 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2768 работников медицинской сферы.
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Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 35 805. Умерли 1378 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Киргизия
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