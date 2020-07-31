В Киргизии выявили 662 новых случая COVID-19

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу. Архивное фото

Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу

БИШКЕК, 31 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев COVID-19 в Число выявленных случаев COVID-19 в Киргизии увеличилось на 662, умерли 14 человек, сообщили РИА Новости в пятницу в республиканском штабе по борьбе с коронавирусом.

"На 31 июля 2020 года по республике зарегистрировано 662 новых случая СOVID-19 с учетом внебольничной пневмонии, 221 из них в Бишкеке", - заявил представитель штаба.

По словам собеседника агентства, за минувшие сутки от коронавируса скончались 14 человек. Выздоровели более тысячи пациентов.

Как добавили в штабе, среди новых зараженных 25 - медработники. Всего за время пандемии коронавирус выявлен у 2768 работников медицинской сферы.

Минздрав Киргизии принял решение об объединении статистики по лабораторно подтвержденным случаям COVID-19 и внебольничной пневмонии, у больных которой тесты на коронавирус отрицательные. Таким образом, на сегодняшний день общее количество зараженных COVID-19 в Киргизии возросло до 35 805. Умерли 1378 человек.