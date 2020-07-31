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Второй тест Сафронова на COVID-19 показал отрицательный результат
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что второй тест на коронавирус у находящегося в СИЗО "Лефортово" советника главы... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:56
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353
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Второй тест Сафронова на COVID-19 показал отрицательный результат

08:56 31.07.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкИван Сафронов
Иван Сафронов
© РИА Новости / Максим Блинов
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Иван Сафронов. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова подтвердила, что второй тест на коронавирус у находящегося в СИЗО "Лефортово" советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова оказался отрицательным.
В четверг ОНК сообщила, что первый тест Сафронова на коронавирус был отрицательным.
"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат. Могу отметить, что Сафронов чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба омбудсмена.
Данный вопрос остается на контроле уполномоченного, отмечается в сообщении.
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Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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