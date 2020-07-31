Второй тест Сафронова на COVID-19 показал отрицательный результат

В четверг ОНК сообщила, что первый тест Сафронова на коронавирус был отрицательным.

"Вчера разговаривала с начальником СИЗО "Лефортово", который сообщил, что Ивану Сафронову провели два теста на коронавирус, оба дали отрицательный результат. Могу отметить, что Сафронов чувствует себя нормально, его или уже перевели, или должны перевести из одиночной карантинной камеры в обычную", - сказала Москалькова, которую цитирует пресс-служба омбудсмена.