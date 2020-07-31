В соцзащите рассказали о детях, якобы жаловавшихся на бабушку в Москве

"По словам детей, их никто не бил. Бабушке была предложена помощь в проведении дезинсекции комнаты. Сейчас, по решению бабушки, дети находятся в учреждении соцзащиты на время приведения помещения в порядок. После этого они вернутся домой", - говорится в сообщении.