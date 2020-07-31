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В соцзащите рассказали о детях, якобы жаловавшихся на бабушку в Москве
Жизни и здоровью детей, которых якобы избивала бабушка в Москве, ничего не угрожает, телесных повреждений у них нет, сообщается на официальном сайте столичного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:45
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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РИА Новости
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москва, происшествия

В соцзащите рассказали о детях, якобы жаловавшихся на бабушку в Москве

08:45 31.07.2020
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© Fotolia / Jan H. AndersenПодросток у окна
Подросток у окна
© Fotolia / Jan H. Andersen
Подросток у окна. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Жизни и здоровью детей, которых якобы избивала бабушка в Москве, ничего не угрожает, телесных повреждений у них нет, сообщается на официальном сайте столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что сотрудники полиции проверяют данные о якобы жестоком обращении с детьми, живущими с бабушкой в коммунальной квартире в центре столицы. Сообщалось, что 13-летние близнецы, мальчик и девочка, жаловались на плохое обращение, квартира была в антисанитарном состоянии.
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"В СМИ появилась информация о предполагаемом жестком обращении бабушки с детьми. В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. По имеющейся информации, у детей нет телесных повреждений, но имеются следы после укусов насекомых. Жизни и здоровью несовершеннолетних ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что специалисты соцзащиты оперативно посетили семью по месту проживания.
"По словам детей, их никто не бил. Бабушке была предложена помощь в проведении дезинсекции комнаты. Сейчас, по решению бабушки, дети находятся в учреждении соцзащиты на время приведения помещения в порядок. После этого они вернутся домой", - говорится в сообщении.
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