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Суд оштрафовал участника митингов в Хабаровске за хулиганство
Суд в Хабаровске оштрафовал на 500 рублей за мелкое хулиганство активного участника митингов в Хабаровске Валентина Квашина, ранее уже оштрафованного на 10... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:43
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровск
происшествия
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Какой то скромный штраф.....
10
3
хабаровск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1a/1574948069_0:180:2686:1690_1400x0_80_0_0_75321583a0083ee265ac6c2fbb79b1b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровск, происшествия

Суд оштрафовал участника митингов в Хабаровске за хулиганство

08:43 31.07.2020
28369
© Пресс-служба правительства Хабаровского края / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
© Пресс-служба правительства Хабаровского края
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Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Хабаровске оштрафовал на 500 рублей за мелкое хулиганство активного участника митингов в Хабаровске Валентина Квашина, ранее уже оштрафованного на 10 тысяч за участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Неделю назад активист рассказал журналистам на митинге, что получил уведомление от полицейских о необходимости прийти в отдел. Кроме того, в соцсетях появились кадры его задержания во время потасовки на крыльце краевого правительства, практически сразу после того, как врио губернатора Михаил Дегтярев после общения с людьми зашел в здание. Согласно видеозаписям, Квашин пытался вызвать Дегтярева на разговор, но тот проигнорировал это требование.
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
28 июля, 05:16
Дегтярев заявил, что на митинге в Хабаровске изъяли топор и ножи
"Статья 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штраф составил 500 рублей, это минимальный штраф за это правонарушение", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил журналистам после заседания суда Квашин, он не согласен со штрафом и будет обжаловать решение.
"Я считаю, что неправильно. За что? Я был трезв, мата не было, ничего плохого я не сделал, я даже не сопротивлялся, когда мне заламывали руки", - сказал активист в видеоролике, размещенном в социальных сетях.
Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
23 июля, 13:57
Бастрыкин заявил, что у следствия нет сомнений в виновности Фургала
В регионе действует режим повышенной готовности, и публичные массовые мероприятия запрещены. В Хабаровске, несмотря на все меры профилактики, регистрируется массовый прирост числа заразившихся COVID-19. Для помощи в борьбе с инфекцией в регион прилетели 26 медиков из Москвы.
628311580
Обсудить 3
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровскПроисшествия
Популярные комментарии
Какой то скромный штраф.....
31 июля, 08:47
Арсений Новиков
810001
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