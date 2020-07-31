Суд оштрафовал участника митингов в Хабаровске за хулиганство

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Архивное фото

Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Суд в Хабаровске оштрафовал на 500 рублей за мелкое хулиганство активного участника митингов в Хабаровске Валентина Квашина, ранее уже оштрафованного на 10 тысяч за участие в несанкционированной акции в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала , сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Неделю назад активист рассказал журналистам на митинге, что получил уведомление от полицейских о необходимости прийти в отдел. Кроме того, в соцсетях появились кадры его задержания во время потасовки на крыльце краевого правительства, практически сразу после того, как врио губернатора Михаил Дегтярев после общения с людьми зашел в здание. Согласно видеозаписям, Квашин пытался вызвать Дегтярева на разговор, но тот проигнорировал это требование.

"Статья 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штраф составил 500 рублей, это минимальный штраф за это правонарушение", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил журналистам после заседания суда Квашин, он не согласен со штрафом и будет обжаловать решение.

"Я считаю, что неправильно. За что? Я был трезв, мата не было, ничего плохого я не сделал, я даже не сопротивлялся, когда мне заламывали руки", - сказал активист в видеоролике, размещенном в социальных сетях.

Несанкционированные акции проходят в Хабаровске с 11 июля после задержания экс-главы региона Сергея Фургала. Его заподозрили в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в 2000-х годах. Фургал находится под стражей в московском СИЗО Лефортово. Президент Владимир Путин снял Фургала с поста губернатора "в связи с утратой доверия". Врио назначен Михаил Дегтярев.