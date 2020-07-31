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Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб
Личности погибших, в том числе водителя, в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму устанавливаются, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:40
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб

08:40 31.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Личности погибших, в том числе водителя, в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму устанавливаются, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного комитета РФ.
Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и семь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе "Таврида". Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик. Начата проверка.
"Личности погибших устанавливаются, в том числе водителя", - сообщила представитель пресс-службы ведомства.
По ее словам, изначально погибших было семь человек. Затем их число увеличилось до восьми. Женщина скончалась по пути в больницу.
На месте ДТП с участием микроавтобуса ГАЗель в Омской области. 20 марта 2020
08:40
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
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