https://ria.ru/20200731/1575197429.html
Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб
Личности погибших, в том числе водителя, в дорожной аварии с микроавтобусом в Крыму устанавливаются, сообщает пресс-служба крымского управления Следственного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:40
2020-07-31T08:40
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_b5414a40bd9b13d31339e4c31d8a48b1.jpg
https://ria.ru/20200731/1575197317.html
1
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_b5414a40bd9b13d31339e4c31d8a48b1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_7bcbaaad6cf093c21b64273d17bd764b.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155644/77/1556447772_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_f16854ddd01f3e3e45e27a6949e6a09d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия