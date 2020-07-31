Водитель микроавтобуса, попавшего в ДТП в Крыму, погиб

Ранее сообщалось, что восемь человек погибли и семь пострадали при столкновении микроавтобуса с грузовиком на трассе "Таврида". Предварительной причиной случившегося стало то, что водитель уснул за рулем и врезался в впереди идущий грузовик. Начата проверка.