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В Якутии с 1 августа откроются кафе и рестораны
Рестораны и кафе откроются в Якутии с 1 августа в рамках дальнейшего снятия ограничений из-за COVID-19, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:35
коронавирус в россии
айсен николаев
якутск
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коронавирус в россии, айсен николаев, якутск

В Якутии с 1 августа откроются кафе и рестораны

08:35 31.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть городаВид на центральную часть города Якутска
Вид на центральную часть города Якутска
CC BY-SA 4.0 / LxAndrew / Якутск. Вид на центральную часть города
Вид на центральную часть города Якутска. Архивное фото
ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Рестораны и кафе откроются в Якутии с 1 августа в рамках дальнейшего снятия ограничений из-за COVID-19, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.
По словам главы республики, за минувшие сутки в Якутии выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 - в Якутске, 20 человек заболели в районах. 26 человек - в тяжелом состоянии, трое - на аппаратах ИВЛ. В республике начинают сокращать койки для больных коронавирусом, так как в них находятся в два раза меньше больных, чем на пике распространения инфекции, отметил он.
"Сегодня мною принято решение о том, что в рамках дальнейшего снятия ограничительных мер… с завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции в два метра будет разрешена работа общепита – ресторанов и кафе в республике", - поделился глава.
Кроме того, Николаев сообщил, что поручил минздраву региона начать с 1 августа прививочную кампанию. "Вероятность очередной волны коронавирусной инфекции оценивается достаточно высоко всеми эпидемиологами страны, и мы должны быть к этому готовы", - заключил он.
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В свою очередь, в кабмине республики пояснили, что деятельность ресторанов разрешена при наличии отдельного наружного входа, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50% вместимости зала и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов. При этом запрещаются банкеты и другие мероприятия. Объекты общепита, расположенные в зданиях торговых центрах, могут работать только по доставке и продаже на вынос готовой еды.
В рамках снятия ограничений в связи с указом главы республики с 1 августа в Якутии возобновят работу государственные и муниципальные учреждения и организации. Продлена самоизоляция граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих хронические заболевания.
Андрей Тарасенко
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Коронавирус в РоссииАйсен НиколаевЯкутск
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