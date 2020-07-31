В Якутии с 1 августа откроются кафе и рестораны

ЯКУТСК, 31 июл – РИА Новости. Рестораны и кафе откроются в Якутии с 1 августа в рамках дальнейшего снятия ограничений из-за COVID-19, сообщил глава республики Рестораны и кафе откроются в Якутии с 1 августа в рамках дальнейшего снятия ограничений из-за COVID-19, сообщил глава республики Айсен Николаев на ежедневном брифинге оперативного штаба.

По словам главы республики, за минувшие сутки в Якутии выявлено 60 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе 40 - в Якутске , 20 человек заболели в районах. 26 человек - в тяжелом состоянии, трое - на аппаратах ИВЛ. В республике начинают сокращать койки для больных коронавирусом, так как в них находятся в два раза меньше больных, чем на пике распространения инфекции, отметил он.

"Сегодня мною принято решение о том, что в рамках дальнейшего снятия ограничительных мер… с завтрашнего дня у нас с соблюдением социальной дистанции в два метра будет разрешена работа общепита – ресторанов и кафе в республике", - поделился глава.

Кроме того, Николаев сообщил, что поручил минздраву региона начать с 1 августа прививочную кампанию. "Вероятность очередной волны коронавирусной инфекции оценивается достаточно высоко всеми эпидемиологами страны, и мы должны быть к этому готовы", - заключил он.

В свою очередь, в кабмине республики пояснили, что деятельность ресторанов разрешена при наличии отдельного наружного входа, одновременного обслуживания потребителей в количестве не более 50% вместимости зала и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов. При этом запрещаются банкеты и другие мероприятия. Объекты общепита, расположенные в зданиях торговых центрах, могут работать только по доставке и продаже на вынос готовой еды.