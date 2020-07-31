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Роскачество рассказало о мерах предосторожности при сборе грибов
Грибы требуют внимания при сборе и тщательной обработки, поэтому не рекомендуется покупать их с рук, говорится в сообщении Роскачества. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:25
роскачество
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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роскачество, общество

Роскачество рассказало о мерах предосторожности при сборе грибов

08:30 31.07.2020 (обновлено: 12:25 31.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкГрибы подосиновики в Московской области
Грибы подосиновики в Московской области
© РИА Новости / Антон Денисов
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Грибы подосиновики в Московской области. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Грибы требуют внимания при сборе и тщательной обработки, поэтому не рекомендуется покупать их с рук, говорится в сообщении Роскачества.
Универсальные рекомендации — не брать гриб, в котором не уверены, избегать обочин автодорог и окрестностей экологически неблагоприятных предприятий. Не стоит тянуть и с переработкой: как любой белковый продукт, грибы быстро портятся, а употреблять блюда из них следует только здоровым людям. Кроме того, из-за недостаточного количества ферментов для переваривания грибов их не рекомендуется есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.
Роскачество обращает внимание, что отличительные признаки настоящих грибов и маскирующихся под них видов не всегда очевидны. Например, у белого гриба есть два двойника — желчный и сатанинский. С желчным грибом можно спутать не только белый, но и подосиновик, а оранжевые говорушки маскируются под настоящих лисичек.
Что касается того, срезать или выдергивать грибы, то недостатки имеют оба варианта. "При первом остается срез, в который может попасть инфекция (грибы тоже болеют). При втором повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основание ножки", — говорится в сообщении.
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Дряблость текстуры, наличие большого количества червяков, налет плесени говорят о том, что гриб непригоден к употреблению. Надо быть внимательным и при покупке грибов: дело в том, что время и место их сбора неизвестно, а шляпки грибов без ножек могут принадлежать ядовитым двойникам. Кроме того, грибы, законсервированные в домашних условиях, могут вызвать опасное заболевание — ботулизм.

"Покупая свежие, сушеные, соленые, маринованные и консервированные грибы в местах несанкционированной торговли, у случайных продавцов, вы сильно рискуете своим здоровьем", — предупреждает Роскачество.

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