Роскачество рассказало о мерах предосторожности при сборе грибов

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Грибы требуют внимания при сборе и тщательной обработки, поэтому не рекомендуется покупать их с рук, говорится в сообщении Грибы требуют внимания при сборе и тщательной обработки, поэтому не рекомендуется покупать их с рук, говорится в сообщении Роскачества

Универсальные рекомендации — не брать гриб, в котором не уверены, избегать обочин автодорог и окрестностей экологически неблагоприятных предприятий. Не стоит тянуть и с переработкой: как любой белковый продукт, грибы быстро портятся, а употреблять блюда из них следует только здоровым людям. Кроме того, из-за недостаточного количества ферментов для переваривания грибов их не рекомендуется есть детям до 14 лет, беременным и кормящим женщинам, пожилым людям.

Роскачество обращает внимание, что отличительные признаки настоящих грибов и маскирующихся под них видов не всегда очевидны. Например, у белого гриба есть два двойника — желчный и сатанинский. С желчным грибом можно спутать не только белый, но и подосиновик, а оранжевые говорушки маскируются под настоящих лисичек.

Что касается того, срезать или выдергивать грибы, то недостатки имеют оба варианта. "При первом остается срез, в который может попасть инфекция (грибы тоже болеют). При втором повреждается грибница, что тоже не очень хорошо. Поэтому рекомендуется выкручивать грибы из субстрата (почвы), а потом уже обрезать грязное основание ножки", — говорится в сообщении.

Дряблость текстуры, наличие большого количества червяков, налет плесени говорят о том, что гриб непригоден к употреблению. Надо быть внимательным и при покупке грибов: дело в том, что время и место их сбора неизвестно, а шляпки грибов без ножек могут принадлежать ядовитым двойникам. Кроме того, грибы, законсервированные в домашних условиях, могут вызвать опасное заболевание — ботулизм.