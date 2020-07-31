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В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли и 50 получили ранения в афганской провинции Кандагар в результате артобстрела жилых районов пакистанскими военными,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:29
кунар
кандагар (провинция)
пакистан
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кандагар (провинция)
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кунар, кандагар (провинция), пакистан

В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек

08:29 31.07.2020
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© AP Photo / Rahmat GulСкорая помощь в Афганистане
Скорая помощь в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Скорая помощь в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. По меньшей мере девять человек погибли и 50 получили ранения в афганской провинции Кандагар в результате артобстрела жилых районов пакистанскими военными, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганское министерство обороны.
По данным ведомства, пакистанские военные обстреляли из артиллерии жилые районы в уезде Спин-Болдак на пакистано-афганской границе.
Глава штаба афганской армии генерал Ясин Зия отдал приказ готовиться к проведению аналогичных акций против вооруженных сил Пакистана и доукомплектовать войска, дислоцированные вдоль линии Дюранда - условной неразмеченной границы между двумя странами, появившейся еще в 1893 году.
В середине июля сообщалось, что армия Пакистана обстреляла из минометов районы в провинции Кунар на востоке Афганистана. Жертвами бомбардировки тогда стали восемь человек. В Кабуле причиной инцидента назвали попытку пакистанских военных установить новые контрольно-пропускные пункты на территории Афганистана.
Афганские военные в Кабуле
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КунарКандагар (провинция)Пакистан
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