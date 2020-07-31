https://ria.ru/20200731/1575196992.html
В Афганистане после обстрела пакистанской армией погибли девять человек
По меньшей мере девять человек погибли и 50 получили ранения в афганской провинции Кандагар в результате артобстрела жилых районов пакистанскими военными,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:29
2020-07-31T08:29
кунар
кандагар (провинция)
пакистан
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https://ria.ru/20200730/1575170101.html
кунар
кандагар (провинция)
пакистан
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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кунар, кандагар (провинция), пакистан