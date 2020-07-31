https://ria.ru/20200731/1575196962.html
Apple отложила выпуск новых iPhone
Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:27
2020-07-31T14:32
apple iphone
apple
технологии
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Руслан Тлеуж
Может, хватит участвовать в этой гонке тщеславия?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
apple iphone, apple, технологии
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Американская корпорация Apple
планирует выпустить новые модели iPhone
на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg
со ссылкой на заявление финансового директора компании Луку Маэстри.
Об этом Маэстри сообщил во время телефонной конференции после объявления финансовых результатов. В прошлом году корпорация представила новые модели в конце сентября, соответственно, в этом году их презентация ожидается в октябре.
Накануне Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль за отчетный период поднялась на 12 процентов — до 11,253 миллиарда долларов, а выручка увеличилась на 11 процентов — до 59,685 миллиарда долларов (при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда).
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.