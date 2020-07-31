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Apple отложила выпуск новых iPhone
Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T14:32
apple iphone
apple
технологии
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/102348/13/1023481309_0:125:2400:1475_1400x0_80_0_0_0e14c88ffb44ca934aa4357c888920b3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
apple iphone, apple, технологии

Apple отложила выпуск новых iPhone

08:27 31.07.2020 (обновлено: 14:32 31.07.2020)
9301
© AP Photo / Mark LennihanЛоготип компании Apple
Логотип компании Apple
© AP Photo / Mark Lennihan
Логотип компании Apple. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Луку Маэстри.
Об этом Маэстри сообщил во время телефонной конференции после объявления финансовых результатов. В прошлом году корпорация представила новые модели в конце сентября, соответственно, в этом году их презентация ожидается в октябре.
Накануне Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль за отчетный период поднялась на 12 процентов — до 11,253 миллиарда долларов, а выручка увеличилась на 11 процентов — до 59,685 миллиарда долларов (при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда).
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, умных часов и программного обеспечения.
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31 июля, 08:35
Руслан Тлеуж
1100004
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