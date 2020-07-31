Apple отложила выпуск новых iPhone

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Американская корпорация Американская корпорация Apple планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление финансового директора компании Луку Маэстри.

Об этом Маэстри сообщил во время телефонной конференции после объявления финансовых результатов. В прошлом году корпорация представила новые модели в конце сентября, соответственно, в этом году их презентация ожидается в октябре.

Накануне Apple опубликовала финансовые показатели за третий квартал. Чистая прибыль за отчетный период поднялась на 12 процентов — до 11,253 миллиарда долларов, а выручка увеличилась на 11 процентов — до 59,685 миллиарда долларов (при прогнозе примерно в 52,2 миллиарда).