Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575196322.html
МВД назвало причину крупного ДТП с микроавтобусом в Крыму
Предварительной причиной крупного ДТП в Крыму стало то, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:31
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_a2add35c5e3abc1b17b1f5714acb1e29.jpg
https://ria.ru/20200730/1575193448.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:370:960:910_1400x0_80_0_0_a2add35c5e3abc1b17b1f5714acb1e29.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:280:960:1000_1400x0_80_0_0_e5671d591af3c55f509f793a64525d21.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198367_0:160:960:1120_1400x0_80_0_0_8bdfb27a403bd8f8984537dc3bb3dfc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

МВД назвало причину крупного ДТП с микроавтобусом в Крыму

07:45 31.07.2020 (обновлено: 09:31 31.07.2020)
34045
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе "Таврида"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл – РИА Новости. Предварительной причиной крупного ДТП в Крыму стало то, что водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter уснул за рулем и врезался в грузовик КамАЗ с прицепом, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по республике.
Авария произошла на трассе "Таврида", в районе села Русаковка.
По данным регионального МВД, погибли восемь человек, четверо пострадали.
Как сообщили журналистам в региональном ГСУСК, на место ДТП выехали руководство ведомства, криминалисты и следственная группа. По предварительным данным следователей, микроавтобус следовал из Краснодара.
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
Вчера, 23:10
В ДТП на МКАД погиб человек
1121232011
Обсудить 0
ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
Рекомендуем
ДТП на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Турбаза Глобус
На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек
Рэпер Энди Картрайт
В Петербурге супругу украинского рэпера подозревают в расчленении мужа
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Сотрудница ОАО Российские железные дороги досматривает багаж пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера
Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген
ДТП в Белогорском районе Республики Крым на трассе Таврида
В Крыму в ДТП с участием микроавтобуса погибли девять человек
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
Андрей Тарасенко
И.о. главы кабмина Якутии станет бывший замглавы Росморречфлота
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
17:20Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
Лента новостейМолния