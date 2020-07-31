https://ria.ru/20200731/1575196001.html
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T07:02
2020-07-31T09:14
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575193448.html
Юрий Игошин
да им до лампочки наша безопасность в Крыму, главное деньги побыстрее заработать.
253
Наблюдатель Сторонний
Кому "им"?
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51
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198360_0:193:1280:913_1400x0_80_0_0_ccbd95e47c6a009f8150208c964e699e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия