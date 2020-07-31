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В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T09:14
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму
республика крым
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575193448.html
да им до лампочки наша безопасность в Крыму, главное деньги побыстрее заработать.
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Кому "им"?
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республика крым
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575198360_0:193:1280:913_1400x0_80_0_0_ccbd95e47c6a009f8150208c964e699e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дтп с микроавтобусом и грузовиком в крыму, республика крым, происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек

07:02 31.07.2020 (обновлено: 09:14 31.07.2020)
235819
© Фото : ГУМЧС России по Республике КрымДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма
ДТП на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма
© Фото : ГУМЧС России по Республике Крым
ДТП на трассе "Таврида" в Белогорском районе Крыма
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погибли восемь человек, еще семь пострадали, сообщили РИА Новости в республиканском МЧС.
Авария произошла примерно в 5:15 мск в Белогорском районе, недалеко от села Русаковка. Микроавтобус Mercedes Sprinter, выполнявший рейс по маршруту, врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом.
По предварительным данным МВД, причиной аварии стало то, что водитель микроавтобуса уснул за рулем.
На месте происшествия работают более 30 спасателей и 16 единиц техники, туда направились шесть бригад скорой помощи.
По факту аварии проводится проверка. На место происшествия выехала следственная группа, криминалисты, а также руководство крымского управления СК.
По данным следователей, микроавтобус ехал из Краснодара. В ведомстве уточнили, что на месте погибли семь человек, еще одна женщина скончалась позже по пути в больницу. Сейчас устанавливаются личности погибших, в том числе водителя.
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ДТП с микроавтобусом и грузовиком в КрымуРеспублика КрымПроисшествия
Популярные комментарии
да им до лампочки наша безопасность в Крыму, главное деньги побыстрее заработать.
31 июля, 07:20
Юрий Игошин
912154150
Кому "им"?
31 июля, 07:23
НСНаблюдатель Сторонний
1561003419
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