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Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев "будет проситься" на прием к президенту России Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T06:35
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, хабаровский край, политика

Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину

06:35 31.07.2020
18099
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© РИА Новости / РИА Новости
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ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев "будет проситься" на прием к президенту России Владимиру Путину с докладом о состоянии дел в Хабаровском крае в 20-х числах августа.
"Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края. Как вы видите, месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту", - сказал Дегтярев.
По его словам, поедет ли он для этого в Москву или будет докладывать в дистанционном режиме, зависит от решения президента.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после отрешения от должности губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает.
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
06:27
Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО
791832560
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитика
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