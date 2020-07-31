Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину

"Как вы помните, с Владимиром Владимировичем договорились, через месяц буду записываться к нему на прием, чтобы доложить об обстановке в крае, подвести некоторые промежуточные итоги после аудита состояния дел. Выскажу свои предложения по развитию Хабаровского края. Как вы видите, месяц у нас истекает 20 августа, вот в этих числах буду проситься на прием к президенту", - сказал Дегтярев.