Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО

"Нет, я не собираюсь посещать Фургала в СИЗО, таких планов нет. Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним. Я регулярно получаю информацию по этой линии", - сказал Дегтярев журналистам.