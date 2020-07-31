Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО

ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует посещать своего предшественника и однопартийца Сергея Фургала, который содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
"Нет, я не собираюсь посещать Фургала в СИЗО, таких планов нет. Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним. Я регулярно получаю информацию по этой линии", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора отметил, что в данный момент сосредоточен на работе в регионе. "В Хабаровске у меня работа", - сказал он.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.