Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575195831.html
Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует посещать своего предшественника и однопартийца Сергея Фургала, который содержится в СИЗО... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T06:27
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
михаил дегтярев
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
https://ria.ru/20200730/1575147740.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_0:0:923:519_1400x0_80_0_0_3f89d687f08864b5a5cc63eead39d946.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_9:0:826:613_1400x0_80_0_0_7de78550a45cc969cb4f9ff998727236.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575156596_111:0:724:613_1400x0_80_0_0_83431954d254297174ae357d16d046d9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, михаил дегтярев, происшествия

Дегтярев не планирует посещать Фургала в СИЗО

06:27 31.07.2020
17301
© Администрация Хабаровского края / Перейти в фотобанкВрио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
© Администрация Хабаровского края
Перейти в фотобанк
ХАБАРОВСК, 31 июл – РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев не планирует посещать своего предшественника и однопартийца Сергея Фургала, который содержится в СИЗО "Лефортово" в Москве.
"Нет, я не собираюсь посещать Фургала в СИЗО, таких планов нет. Есть члены общественной наблюдательной комиссии, они посещают Сергея Ивановича, общаются с ним. Я регулярно получаю информацию по этой линии", - сказал Дегтярев журналистам.
Врио губернатора отметил, что в данный момент сосредоточен на работе в регионе. "В Хабаровске у меня работа", - сказал он.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Сразу после задержания главу региона отправили в Москву. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца, содержится Фургал в СИЗО "Лефортово", виновным себя не признает. Президент России Владимир Путин 20 июля отправил его в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона назначен Дегтярев.
Сергей Фургал
Вчера, 10:27
В ОНК заявили, что Фургал не получает писем в СИЗО
245141074
Обсудить 1
Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалМихаил ДегтяревПроисшествия
Рекомендуем
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Дегтярев рассказал о ситуации с митингами в Хабаровске
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Временно исполняющий обязанности главы Хабаровского края Михаил Дегтярев во время встречи с участниками акции в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
Суд оштрафовал участника митингов в Хабаровске за хулиганство
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Хостел
Роспотребнадзор посоветовал туристам отказаться от хостелов
Молоток судьи
Организатору митинга во Владивостоке назначили семь суток ареста
Сергей Фургал
В ОНК заявили, что Фургал не получает писем в СИЗО
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Алексей Пушков
Пушков заявил о желании Польши пробиться к Черному морю с помощью Украины
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Туристы
В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
17:20Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
17:19СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
Лента новостейМолния