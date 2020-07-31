Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20200731/1575195786.html
В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей
Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части денег за поездку по России, продлятся неделю, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:24
туризм
россия
зарина догузова
михаил мишустин
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034598_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_31e322390aac23a9690fe05cfae13c5f.jpg
https://ria.ru/20200722/1574701112.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034598_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_31e322390aac23a9690fe05cfae13c5f.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034598_271:0:3002:2048_1400x0_80_0_0_2e9906f9068b1d68b4d3d1f8fc4620dc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575034598_612:0:2660:2048_1400x0_80_0_0_809db6c7c31aeec26210313c560b5632.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, зарина догузова, михаил мишустин, федеральное агентство по туризму (ростуризм)

В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

06:21 31.07.2020 (обновлено: 10:24 31.07.2020)
7355
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТуристы
Туристы
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Туристы. Архивное фото
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части денег за поездку по России, продлятся неделю, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока", — отметила она.

По словам Догузовой, о старте программы объявят в ближайшее время, чтобы россияне успели выбрать подходящий тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступает в Государственной думе РФ с отчетом о работе правительства за 2019 год
22 июля, 11:10Туризм
Мишустин оценил важность развития экологического туризма
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за покупку внутренних туров по картам "Мир" будет начисляться кешбэк. На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.
Кешбэк можно будет получить при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей. При стоимости от 25 тысяч рублей на карту клиента вернут пять тысяч рублей, туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч.
34811028
Обсудить 3
ТуризмРоссияЗарина ДогузоваМихаил МишустинФедеральное агентство по туризму (Ростуризм)
Рекомендуем
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое
ДТП на трассе Таврида в Белогорском районе Крыма
В ДТП с микроавтобусом в Крыму погибли восемь человек
Макет на навигационной спутниковой системы BeiDou на выставке
В Китае запустили конкурента ГЛОНАСС
Кабинет стоматолога
Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Доллары
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Семья на прогулке в парке
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Отдыхающие купаются и катаются на парашюте в Судаке
Тур на пляж. Как отдыхать на переполненных российских курортах
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
Военно-морская база Норфолк
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
Платежная система PayPal
PayPal прекратил внутренние переводы в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
17:20Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
17:19СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
Лента новостейМолния