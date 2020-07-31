В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Продажи туров по льготной программе, предусматривающей возврат части денег за поездку по России, продлятся неделю, сообщила в эфире телеканала "Россия 1" глава Ростуризма Зарина Догузова.
"Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока", — отметила она.
По словам Догузовой, о старте программы объявят в ближайшее время, чтобы россияне успели выбрать подходящий тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.
На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому за покупку внутренних туров по картам "Мир" будет начисляться кешбэк. На максимальный размер компенсации — 15 тысяч рублей — смогут рассчитывать туристы, потратившие на путевку от 75 тысяч рублей.
Кешбэк можно будет получить при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей. При стоимости от 25 тысяч рублей на карту клиента вернут пять тысяч рублей, туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч.