В Ростуризме назвали сроки продажи туров с кешбэком до 15 тысяч рублей

По словам Догузовой, о старте программы объявят в ближайшее время, чтобы россияне успели выбрать подходящий тур. Отдохнуть при этом все желающие смогут вплоть до конца года.

Кешбэк можно будет получить при покупке тура продолжительностью не менее пяти ночей. При стоимости от 25 тысяч рублей на карту клиента вернут пять тысяч рублей, туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад десять тысяч.