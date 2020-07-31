Роспотребнадзор посоветовал туристам отказаться от хостелов

"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования – бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", - говорится в сообщении.