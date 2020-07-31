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Туризм
https://ria.ru/20200731/1575195744.html
Роспотребнадзор посоветовал туристам отказаться от хостелов
Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета, а также отказаться от хостелов,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T06:07
туризм
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Роспотребнадзор посоветовал туристам отказаться от хостелов

06:07 31.07.2020
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© РИА Новости / Вадим ЖерновХостел
Хостел
© РИА Новости / Вадим Жернов
Хостел. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует туристам, уезжающим на отдых за рубеж, бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета, а также отказаться от хостелов, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"В связи с широким распространением COVID-19 и неустойчивой динамикой заболеваемости в разных странах мира перед поездкой рекомендуется ознакомиться с эпидемиологической обстановкой в стране, которую вы планируете посетить, и по возможности сократить сроки бронирования – бронировать билеты и жилье за несколько дней до вылета", - говорится в сообщении.
При выборе места проживания лучше отказаться от аренды частных домов и хостелов, отмечают в ведомстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Вице-премьер Татьяна Голикова 24 июля сообщила, что Россия с 1 августа возобновит авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому ограничения на въезд в Россию, введенные из-за коронавируса, снимаются для граждан этих стран.
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ТуризмРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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