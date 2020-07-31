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Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" некоторые мифы о кариесе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:09
россия
здоровье
общество
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Рецепт прост - нет зубов, нет и кариеса.
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россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/08/1574049651_0:105:1999:1229_1400x0_80_0_0_b92a778849f6bd810b5e8304342e110f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, здоровье, общество

Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

05:36 31.07.2020 (обновлено: 16:09 31.07.2020)
12648
© Depositphotos / KzenonКабинет стоматолога
Кабинет стоматолога
© Depositphotos / Kzenon
Кабинет стоматолога. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" некоторые мифы о кариесе.
В частности, она назвала ошибочным утверждение о том, что более частая чистка зубов предотвращает кариес. "Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку", — сказала Автандилян.
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Неверно и утверждение о том, что защитить от кариеса может жевательная резинка. По словам стоматолога, в жвачке чаще всего есть сахар, что автоматически исключает ее из списка средств гигиены полости рта. "Во-вторых, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила она.
Еще один миф — о том, что кариес появляется только у любителей сладкого.
"Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — рассказала врач.
Автандилян назвала мифом и то, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах.
"К примеру, на начальной стадии заболевание не вызывает боли и дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Белизна — не показатель здоровья зубов", — пояснила стоматолог.
Кабинет стоматолога
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14513287411
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РоссияЗдоровьеОбщество
Популярные комментарии
Рецепт прост - нет зубов, нет и кариеса.
31 июля, 06:03
ЛКЛысый Кучерявый
12230201
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