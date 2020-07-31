Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с " Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с " АиФ " некоторые мифы о кариесе.

В частности, она назвала ошибочным утверждение о том, что более частая чистка зубов предотвращает кариес. "Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку", — сказала Автандилян.

Неверно и утверждение о том, что защитить от кариеса может жевательная резинка. По словам стоматолога, в жвачке чаще всего есть сахар, что автоматически исключает ее из списка средств гигиены полости рта. "Во-вторых, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила она.

Еще один миф — о том, что кариес появляется только у любителей сладкого.

"Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — рассказала врач.

Автандилян назвала мифом и то, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах.