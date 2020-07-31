https://ria.ru/20200731/1575195634.html
Стоматолог развеяла популярные мифы о кариесе
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ" некоторые мифы о кариесе. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T05:36
2020-07-31T16:09
россия
здоровье
общество
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Лысый Кучерявый
Рецепт прост - нет зубов, нет и кариеса.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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россия, здоровье, общество
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Врач-стоматолог Луиза Автандилян развеяла в беседе с "АиФ
" некоторые мифы о кариесе.
В частности, она назвала ошибочным утверждение о том, что более частая чистка зубов предотвращает кариес. "Это крайне опасное заблуждение. Чистить зубы нужно два-три раза в сутки. Если делать это чаще, риск повреждения шеек зуба увеличивается во много раз, а это кариесу только на руку", — сказала Автандилян.
Неверно и утверждение о том, что защитить от кариеса может жевательная резинка. По словам стоматолога, в жвачке чаще всего есть сахар, что автоматически исключает ее из списка средств гигиены полости рта. "Во-вторых, долгое жевание может вызвать проблемы со слюнными железами, а это приведет к развитию не только кариеса, но и заболеваний желудочно-кишечного тракта", — предупредила она.
Еще один миф — о том, что кариес появляется только у любителей сладкого.
"Нет еды, которая вызывает кариес, есть неправильный уход за зубами. Неважно, что вы съели: мороженое или салат. Необходимо строго следить за гигиеной полости рта, пользоваться ирригатором и зубной нитью, особенно перед сном", — рассказала врач.
Автандилян назвала мифом и то, что кариес всегда сопровождается темными пятнами на зубах.
"К примеру, на начальной стадии заболевание не вызывает боли и дискомфорта и проявляется в виде белых пятнышек. Белизна — не показатель здоровья зубов", — пояснила стоматолог.