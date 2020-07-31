Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В митинге в поддержку кандидата на должность президента Светланы Тихановской в В митинге в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Минске приняли участие не менее 63 тысяч человек, утверждает в своем Telegram-канале правозащитный центр " Весна ".

Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.

Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.

Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании в республике 33 граждан России. По утверждению Минска, они являются "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер", против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов.