Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В митинге в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске приняли участие не менее 63 тысяч человек, утверждает в своем Telegram-канале правозащитный центр "Весна".
Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.
Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.
Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.
Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании в республике 33 граждан России. По утверждению Минска, они являются "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер", против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов.
В МИД России сообщили, что группа россиян следовала транзитом в Стамбул, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в республике. Попытки Минска представить ситуацию как вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии вызывают недоумение, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.