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Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской
В митинге в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске приняли участие не менее 63 тысяч человек, утверждает в своем... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:19
светлана тихановская
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весна
минск
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...мне всегда становилась смешно, когда вам подобные начинают тему..Россия потеряла Украину, Россия теряет Беларусь и т.д..Я, вам так скажу, это не Россия теряет, а хохлы и бульбаши потеряли Россию. Последние десятилетия четко указывают на то, что Россия способна без этих аппендиксов жить и развиваться. тогда как бывшие, теряют промышленность и не в состоянии жить без дотаций из вне..Не секрет, что Беларусь датируется Россией и достаточно жирно.. Ну, потеряет Беларусь Россию и, что? Сбыта не станет и получится вторая Хохляндия, разбираемая кланами местечковых князьков..
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209064_0:538:2683:2047_1400x0_80_0_0_ca832f5d5228b6acf6db7dd1c4140cea.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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светлана тихановская, telegram (приложение), весна, минск, белоруссия, стамбул, в мире

Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской

05:05 31.07.2020 (обновлено: 12:19 31.07.2020)
21094
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. В митинге в поддержку кандидата на должность президента Белоруссии Светланы Тихановской в Минске приняли участие не менее 63 тысяч человек, утверждает в своем Telegram-канале правозащитный центр "Весна".
Официальной информации о численности принявших участие в акции пока нет.
Как заявила кандидат в своем выступлении, она несогласна с тем, что следствие "привязало" к уголовному делу ее мужа — оппозиционера и видеоблогера Сергея Тихановского — группу задержанных в Белоруссии россиян.
Светлана Тихановская
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Президентские выборы назначены в Белоруссии на 9 августа, кандидатами зарегистрированы пять человек. Период предвыборной агитации стартовал 14 июля и продлится до 8 августа включительно.
Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании в республике 33 граждан России. По утверждению Минска, они являются "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер", против них возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов.
В МИД России сообщили, что группа россиян следовала транзитом в Стамбул, но не попала на рейс и была вынуждена задержаться в республике. Попытки Минска представить ситуацию как вмешательство извне во внутренние дела Белоруссии вызывают недоумение, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
471651245
Обсудить 11
Светлана ТихановскаяTelegram (приложение)ВеснаМинскБелоруссияСтамбулВ мире
Популярные комментарии
...мне всегда становилась смешно, когда вам подобные начинают тему..Россия потеряла Украину, Россия теряет Беларусь и т.д..Я, вам так скажу, это не Россия теряет, а хохлы и бульбаши потеряли Россию. Последние десятилетия четко указывают на то, что Россия способна без этих аппендиксов жить и развиваться. тогда как бывшие, теряют промышленность и не в состоянии жить без дотаций из вне..Не секрет, что Беларусь датируется Россией и достаточно жирно.. Ну, потеряет Беларусь Россию и, что? Сбыта не станет и получится вторая Хохляндия, разбираемая кланами местечковых князьков..
31 июля, 06:10
Иван Фадеев
22000027
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