Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"

"Спрут" благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способно продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативу основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.

"Спрут-СД" – российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. "Спрут-СДМ1" является модернизированной версией орудия.

Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня.