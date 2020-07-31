Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"

Ранее индийское издание Economic Times со ссылкой на военные источники сообщило, что правительство страны разрешило закупки за рубежом легких танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов Economic Times упомянуло "Спрут СДМ-1", которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые индийской армией.
"Спрут" благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способно продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативу основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.
Он отметил, что "Спрут-СДМ1" отлично подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, который НОАК использует для "работы" в горах.
4 февраля, 11:00Денис Мантуров: изготовление С-400 для Индии уже началось
"Спрут-СД" – российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. "Спрут-СДМ1" является модернизированной версией орудия.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня.
4 февраля, 10:39Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С