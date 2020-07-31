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Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", которые Индия может купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника. Такое... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T04:43
2с25 "спрут-сд"
кашмир
народно-освободительная армия китая
аруначал-прадеш
т-72 "урал"
т-90 "владимир"
польша
китай
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кашмир
аруначал-прадеш
польша
китай
индия
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2с25 "спрут-сд", кашмир, народно-освободительная армия китая, аруначал-прадеш, т-72 "урал", т-90 "владимир", польша, китай, индия, в мире

Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"

04:43 31.07.2020
27182
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 "Спрут-СД". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1", которые Индия может купить у России, позволит эффективно бороться с боевой техникой вероятного противника. Такое мнение высказало польское издание Defence24.
Ранее индийское издание Economic Times со ссылкой на военные источники сообщило, что правительство страны разрешило закупки за рубежом легких танков на фоне военного противостояния с Китаем в Восточном Ладакхе. Среди возможных вариантов Economic Times упомянуло "Спрут СДМ-1", которые по своим техническим характеристикам похожи на танки Т-72 и Т-90, эксплуатируемые индийской армией.
"Спрут" благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способно продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативу основному танку вооруженных сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, считает автор материала в Defence24.
Он отметил, что "Спрут-СДМ1" отлично подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, который НОАК использует для "работы" в горах.
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"Спрут-СД" – российская авиадесантная самоходная противотанковая пушка. Она предназначена для борьбы с танками и другой бронетехникой и живой силой противника в составе подразделений воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. "Спрут-СДМ1" является модернизированной версией орудия.
Между КНР и Индией существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор перерос в пограничную войну. В 1993 и 1996 годах КНР и Индия подписали соглашения о поддержании мира в спорных районах.
Обострение ситуации в регионе началось еще в начале мая, когда произошел ряд конфликтов между военными двух стран в районе высокогорного озера Пангонг Цо. После этого Индия и Китай начали усиление военного присутствия в Ладакхе у линии фактического контроля. Новый виток напряженности начался после драки военных двух стран в долине Галван в Ладакхе вечером 15 июня.
Танк Т-90 индийской армии
4 февраля, 10:39
Россия и Индия продлили лицензию на производство танков Т-90С
215109763
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2С25 "Спрут-СД"КашмирНародно-освободительная армия КитаяАруначал-ПрадешТ-72 "Урал"Т-90 "Владимир"ПольшаКитайИндияВ мире
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