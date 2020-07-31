Звезда сериала "Во все тяжкие" вылечился от коронавируса

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.
"Я был довольно строг (к себе – ред.) при соблюдении (карантинных – ред.) правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него (COVID-19 – ред.)", - заявил Крэнстон в Instagram.
Актер рассказал подписчикам, что у него были слабо выраженные симптомы коронавируса, и назвал себя "одним из счастливчиков". Крэнстон также призвал подписчиков носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
После выздоровления от коронавируса актер пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Этот визит Крэнстон также запечатлел на видео, опубликованном в Instagram.
Сериал "Во все тяжкие" снимался на протяжении шести сезонов с 2008 по 2013 год. Брайан Крэнстон сыграл учителя химии Уолтера Уайта, у которого был обнаружен рак легких. Уолтер решает, что ему нечего терять, и берется за производство наркотиков вместе с бывшим учеником Джесси.
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