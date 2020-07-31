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Звезда сериала "Во все тяжкие" вылечился от коронавируса
Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T03:26
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брайан крэнстон
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, брайан крэнстон, сша, в мире

Звезда сериала "Во все тяжкие" вылечился от коронавируса

03:26 31.07.2020
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© American Movie Classics (AMC)/Gran Via/High Bridge Productions/Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Во все тяжкие"
Кадр из сериала Во все тяжкие
© American Movie Classics (AMC)/Gran Via/High Bridge Productions/Sony Pictures Television
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Актер Брайан Крэнстон, исполнивший главную роль в сериале "Во все тяжкие", вылечился от коронавируса и пожертвовал свою плазму для других больных.

"Я был довольно строг (к себе – ред.) при соблюдении (карантинных – ред.) правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него (COVID-19 – ред.)", - заявил Крэнстон в Instagram.

Актер рассказал подписчикам, что у него были слабо выраженные симптомы коронавируса, и назвал себя "одним из счастливчиков". Крэнстон также призвал подписчиков носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
После выздоровления от коронавируса актер пожертвовал свою плазму в Центр донорства крови и тромбоцитов при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Этот визит Крэнстон также запечатлел на видео, опубликованном в Instagram.
Сериал "Во все тяжкие" снимался на протяжении шести сезонов с 2008 по 2013 год. Брайан Крэнстон сыграл учителя химии Уолтера Уайта, у которого был обнаружен рак легких. Уолтер решает, что ему нечего терять, и берется за производство наркотиков вместе с бывшим учеником Джесси.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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