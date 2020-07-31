Звезда сериала "Во все тяжкие" вылечился от коронавируса

"Я был довольно строг (к себе – ред.) при соблюдении (карантинных – ред.) правил и все же… я заразился коронавирусом. Это звучит устрашающе сейчас, когда 150 000 американцев погибли из-за него (COVID-19 – ред.)", - заявил Крэнстон в Instagram.