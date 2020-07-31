Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575195137.html
Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе
Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T03:15
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575160560.html
https://ria.ru/20200730/1575129705.html
https://ria.ru/20200727/1575004465.html
https://ria.ru/20200725/1574887507.html
3
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_51749fa3fc0dffad88c86581791d6ab9.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_8d6ae5418419987a904cdeb393d14c7b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156341/64/1563416408_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_c0dc1dab50d439c1afe0fab958f6e538.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, экономика

Эксперты рассказали о рисках для рубля в августе

03:15 31.07.2020
6341
© РИА Новости / Алексей СухоруковРубли
Рубли
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Рубли. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Риски для рубля в традиционно напряженном для российского рынка августе есть, но они вряд ли реализуются на этот раз, впрочем, факторы давления на курс российской валюты в следующей месяце преобладают, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Курсы основных резервных валют, по их мнению, к завершению августа не отойдут значительно от текущих уровней.
В августе 2019 года доллар вырос почти на 5%, 2018 года – на 8%, 2015 года – на 4%, 2014 года - также почти на 4%. В августе 1998 года скачок доллара составил 58%, до 9,95 рубля, и это было только начало движения.

Риски есть, но они не реализуются

Август надолго запомнился россиянам как месяц ослабления рубля, когда валюта РФ становилась объектом распродаж, рассуждает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев. Тем не менее, свойственное для этого периода ослабление российской валюты объединяет одно – снижение активности на финансовых рынках, которое приводит к более существенному движению котировок на "тонком" рынке, добавил он.
"Не стоит также забывать и геополитических рисках. Перевес демократического кандидата в предвыборной гонке США обостряет санкционную риторику. Джо Байден не раз декларировал намерения проводить в отношении РФ агрессивную внешнюю политику, поэтому его приход к власти может привести к введению новых санкций против РФ", - сказал Евстифеев.
Электронное табло с символикой евро в Москве
Вчера, 12:56Акценты
Евровзлет: уже дороже 86 рублей, как и в апрелеРоссийская валюта продолжает заметно слабеть: евро с начала июня вырос на 9,5 рублей, а доллар на 5 рублей. Инвесторы предпочитают "тихие гавани", избегая доллара и рисковых активов. Давят на российскую валюту и настроения на Форексе.
Основные риски для рубля сосредоточены в области возможных новых санкций и в динамике цен на энергоносители (в случае сильного снижения котировок), также говорит начальник управления анализа финансовых институтов РИА Рейтинг Андрей Манько. "Однако, по нашим оценкам, скорее всего, эти риски не реализуются в текущем августе", - добавил он.
Потенциальной угрозой является и новая волна пандемии коронавируса, которая может начаться в Европе, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом финанс" Георгий Ващенко.
"В случае ее начала, наибольшее падение котировок стоит ожидать в сырьевом секторе, транспорте. Однако пока нет данных, что экономика сильно пострадает даже в случае второй волны. Власти европейских стран и США вынесли определенный опыт из первой волны, и сделают все возможное, чтобы последствия для экономики не были болезненными. Кроме того, маячит прогресс в лечении и предупреждении заболевания, поэтому повторения локдауна в Европе и обвала цен на сырье я не ожидаю", - резюмировал он.
Российские рубли
Вчера, 08:00
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"

Реальные факторы давления на рубль

Между тем, в августе с высокой вероятностью Россия столкнется с очередным ухудшением платежного баланса, считает директор аналитического департамента ИК "Регион" Валерий Вайсберг. Частичное восстановление коронавирусных ограничений может привести к стагнации или даже сокращению глобального спроса на нефть – как раз в тот момент, когда ОПЕК+ начнет наращивать добычу нефти в дополнение к уже начавшемуся увеличению добычи в США, рассуждает он.
"В этой ситуации цены на нефть могут скорректироваться и привести к снижению поступлений от российского экспорта. Открытие туристических направлений ухудшит баланс экспорта-импорта услуг. Тем временем Минфин существенно сократит, а возможно и вовсе прекратит продажу валюты из ФНБ", - говорит Вайсберг о факторах давления на рубль.
Цикл смягчения монетарной политики ЦБ РФ подходит к завершению, нерезиденты плавно фиксируют прибыль по ОФЗ, и для рубля это негативный сигнал, добавляет Евстифеев. Кроме того, уровень рублевых ставок уже не столь привлекателен для иностранных инвесторов после цикла снижения ключевой ставки ЦБ РФ, добавляет он.
Знак евро на табло курса валют
27 июля, 18:15Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Эксперты рассказали, стоит ли ожидать евро по 90 рублей

Ориентиры для рубля

Такая ситуация благоприятствует развитию нисходящего тренда по рублю, начавшегося в июне, с целью закрепления курса в диапазоне 73-74 рубля за доллар, а евро - в диапазоне 86-87 рублей, оценил Вайсберг.
Наиболее вероятен в августе диапазон 71-75 рублей за доллар, считает Евстифеев.
Спрос на валюту в августе подрастет, и рубль может еще несколько ослабнуть, но к концу лета он вернется на уровни конца июля, оценивает Манько. Курс закончит последний месяц лета в диапазоне 72-73 рубля за доллар, а евро будет стоить дороже 84 рублей, считает он.
Базовый сценарий - это локальные максимумы в первой половине августа на уровне 73-74 рубля за доллар и далее попытка укрепления валюты РФ до уровня 70 рублей, оценил начальник управления инвестиционного консультирования ИК "Велес капитал" Виктор Шастин.
Здание Центрального банка РФ
25 июля, 08:00
ЦБ опустил ставку до минимума. Что будет с вкладами, ипотекой и рублем
4502012
Обсудить 3
РоссияЭкономика
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Алексей Пушков
Пушков заявил о желании Польши пробиться к Черному морю с помощью Украины
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Приготовление пиццы с майонезом
Разрешен спор между любителями сметаны и майонеза
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Президент Украины Владимир Зеленский
Слова Зеленского о "бомбящих всех самолетах" озадачили пользователей Сети
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Дегтярев намерен "проситься" на прием к Путину
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Правозащитники заявили о 63-тысячном митинге в поддержку Тихановской
Семья на прогулке в парке
Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
17:20Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
17:19СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
Лента новостейМолния