Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США , опубликованных на специализированном сайте space-track.org

По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков. " Роскосмос " подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.

К настоящему моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака "Фрегата", которые разлетелись на тысячи километров.

По сведениям американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 километров и максимальными - от 305 до 6051 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной - 3606 километров.

Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".