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Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое
Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T07:02
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россия, ввс сша, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, сша

Число обломков бака российского "Фрегата" на орбите возросло втрое

03:13 31.07.2020 (обновлено: 07:02 31.07.2020)
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© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат"
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя с разгонным блоком "Фрегат". Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Количество обломков бака разгонного блока "Фрегат", взорвавшегося в космосе в мае, выросло почти втрое - с 65 до 175, следует из данных ВВС США, опубликованных на специализированном сайте space-track.org.
По данным американских военных, бак "Фрегата" взорвался на орбите 8 мая, в результате образовались 65 обломков. "Роскосмос" подтвердил факт разрушения, отметив, что обломки не угрожают Международной космической станции и российским спутникам.
К настоящему моменту в каталог космических объектов на сайте space-track.org внесены 175 обломков бака "Фрегата", которые разлетелись на тысячи километров.
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По сведениям американских военных, обломки находятся на орбитах с минимальными высотами от 230 до 1074 километров и максимальными - от 305 до 6051 километра. При этом бак до взрыва находился на орбите с минимальной высотой 422 километра и максимальной - 3606 километров.
Взорвавшийся объект представлял собой тороидальный сбрасываемый блок баков разгонного блока "Фрегат-СБ", который при выведении спутника на орбиту отделился после израсходования топлива. Разрушившийся блок баков использовался в июле 2011 года для доставки в космос обсерватории "Спектр-Р".
В апреле 2019 года представитель ЦНИИмаша Юрий Колюка сообщил, что около 250 разрушений космических объектов (действующие и недействующие спутники, отработавшие ступени ракет-носителей и разгонные блоки) зафиксировано на орбите с 1961 года, когда произошло первое подобное событие. По его словам, разрушения космических объектов происходили либо в результате их взрывов, либо после столкновения с другими объектами.
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Хочу стать космонавтомРоссияВВС СШАМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаСША
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