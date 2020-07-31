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"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о поведении актера во время второго предварительного... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T13:05
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200730/1575192479.html
https://ria.ru/20200730/1575179741.html
Он просто расслабился. Его ведь адвокат убедил, что в момент ДТП его за рулём не было.
184
Добровинский и сам хрюкает: подготовил три гражданских иска надо думать на возмещение морального вреда. Хотя пяткой себя бил в грудь говоря, что святая память о родственнике не продается.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде

02:52 31.07.2020 (обновлено: 13:05 31.07.2020)
93887
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов
Актер Михаил Ефремов
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Актер Михаил Ефремов. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о поведении актера во время второго предварительного слушания в столичном Пресненском суде. Соответствующее видео опубликовал "Пятый канал".
"Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека", — сказал юрист.
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Вчера, 22:08
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Накануне суд продлил домашний арест актера до 22 января. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа. Ожидается, что на первом заседании прокурор озвучит обвинение, а Ефремов ответит на него.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. По словам адвоката Эльмана Пашаева, вину Ефремов не признает.
Актер Михаил Ефремов у Пресненского суда Москвы
Вчера, 17:08
Суд отказал Ефремову в прогулках
867981423641
Обсудить 46
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Он просто расслабился. Его ведь адвокат убедил, что в момент ДТП его за рулём не было.
31 июля, 04:56
АНДРЕЙ КОННИН
105661129
Добровинский и сам хрюкает: подготовил три гражданских иска надо думать на возмещение морального вреда. Хотя пяткой себя бил в грудь говоря, что святая память о родственнике не продается.
31 июля, 04:22
never ever
295000145
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