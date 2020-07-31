"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал о поведении актера во время второго предварительного слушания в столичном Пресненском суде. Соответствующее видео опубликовал "Пятый канал".
"Вчера он был бодрячком, а сегодня какой-то сонный. Сидел похрюкивал. Ничего не сказал. Ну, судьба решается у человека", — сказал юрист.
Накануне суд продлил домашний арест актера до 22 января. Уголовное дело по существу начнут рассматривать 5 августа. Ожидается, что на первом заседании прокурор озвучит обвинение, а Ефремов ответит на него.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы. По словам адвоката Эльмана Пашаева, вину Ефремов не признает.
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