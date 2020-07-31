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Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген
Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T02:20
рентген
общество
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
рентген, общество

Эксперт рассказал, опасно ли есть еду, если она прошла через рентген

02:20 31.07.2020
4185
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкСотрудница ОАО "Российские железные дороги" досматривает багаж пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера
Сотрудница ОАО Российские железные дороги досматривает багаж пассажиров на железнодорожном вокзале Адлера
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Проходя через рентгеновский сканер, продукты питания получают определенную дозу излучения, но она крайне мала, чтобы навредить человеку, рассказал агентству "Прайм" врач-рентгенолог, заведующий отделением лучевой диагностики многопрофильного медицинского центра СМ-Клиника на ВДНХ Красных Максим Александрович.
"Дело в том, что ионизирующее излучение в большей степени накапливается в плотных тканях, а учитывая, что продукты питания состоят не из плотных частиц, то накопленное в них ионизирующее излучение на организм практически никак не повлияет", — отмечает эксперт.
Вреда от такого излучения будет не больше чем от излучения, которое мы получаем от окружающей техники.
Знак на двери кабинета Рентген
20 июля 2019, 02:48РИА Наука
Выявлена связь между риском возникновения рака и рентгеном
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рентгенОбщество
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