В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

Самолет Военно-воздушных сил США с партией американских бронированных автомобилей в аэропорту Киева. Архивное фото

Самолет Военно-воздушных сил США с партией американских бронированных автомобилей в аэропорту Киева

ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США , внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.

Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.

В настоящее время по линии Пентагона военная помощь Украине ежегодно предоставляется примерно на 250 миллионов долларов. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.

Документ также требует, чтобы Белый дом назначил специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между странами Причерноморья.

Кроме того, законопроект призывает Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планомерно наращивают военную помощь Киеву, стремясь закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины.