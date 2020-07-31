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В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов
Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:28
реакция на события на украине
министерство обороны сша
сша
украина
в мире
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https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574537319.html
...иметь то вы имеете, да вот только, что Вашингтон потребует в замен? Или вы решили, что амеры будут вести себя с вами как русские, вливать деньги и ни чего не прося в ответ? Ох, наивные...вас накачают оружием и пнут воевать с Россией..в результате чего вы просто исчезните с карты мира..Не понимать такого сценария могут только иди идиоты или хохлы..
116
Думается де...краты не из своего кошелька монеты выделяют на поддержание оплота демократии в Европе. У амеров уже 40 млн безработных, которым помощь не нужна?
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сша
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
реакция на события на украине, министерство обороны сша, сша, украина, в мире

В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов

02:08 31.07.2020 (обновлено: 10:28 31.07.2020)
9968
© РИА Новости / Михаил Палинчак / Перейти в фотобанкСамолет Военно-воздушных сил США с партией американских бронированных автомобилей в аэропорту Киева
Самолет Военно-воздушных сил США с партией американских бронированных автомобилей в аэропорту Киева
© РИА Новости / Михаил Палинчак
Перейти в фотобанк
Самолет Военно-воздушных сил США с партией американских бронированных автомобилей в аэропорту Киева. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл — РИА Новости. Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300 миллионов долларов на военную помощь, в том числе на предоставление летального оружия.
Кроме того, сенаторы предлагают выделять по четыре миллиона долларов в год на подготовку украинских офицеров.
В настоящее время по линии Пентагона военная помощь Украине ежегодно предоставляется примерно на 250 миллионов долларов. Сенаторы таким образом хотят закрепить финансовые обязательства со стороны Вашингтона в виде отдельного закона.
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Документ также требует, чтобы Белый дом назначил специального посланника по Украине в качестве представителя США на мирных переговорах в нормандском формате и способствовал диалогу между странами Причерноморья.
Кроме того, законопроект призывает Госдепартамент создать рабочую группу по Украине с соответствующими европейскими союзниками.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США планомерно наращивают военную помощь Киеву, стремясь закрепить свое влияние на оборонный сектор Украины.
Подобными действиями Вашингтон, по сути, поддерживает "партию войны" в Киеве и "поощряет курс украинских властей на саботаж минских договоренностей и продолжение боевых действий в Донбассе", отметила Захарова.
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Реакция на события на УкраинеМинистерство обороны СШАСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
...иметь то вы имеете, да вот только, что Вашингтон потребует в замен? Или вы решили, что амеры будут вести себя с вами как русские, вливать деньги и ни чего не прося в ответ? Ох, наивные...вас накачают оружием и пнут воевать с Россией..в результате чего вы просто исчезните с карты мира..Не понимать такого сценария могут только иди идиоты или хохлы..
31 июля, 06:26
Иван Фадеев
11120102
Думается де...краты не из своего кошелька монеты выделяют на поддержание оплота демократии в Европе. У амеров уже 40 млн безработных, которым помощь не нужна?
31 июля, 03:53
Иван Дуллин
71100006
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