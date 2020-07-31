https://ria.ru/20200731/1575194846.html
В сенате США предложили ежегодно выделять Украине 300 миллионов долларов
Группа сенаторов, представляющих Республиканскую и Демократическую партии США, внесла законопроект, который предусматривает ежегодное выделение Украине 300... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T02:08
2020-07-31T10:28
реакция на события на украине
министерство обороны сша
сша
украина
в мире
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https://ria.ru/20200723/1574827393.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200718/1574537319.html
Иван Фадеев
...иметь то вы имеете, да вот только, что Вашингтон потребует в замен? Или вы решили, что амеры будут вести себя с вами как русские, вливать деньги и ни чего не прося в ответ? Ох, наивные...вас накачают оружием и пнут воевать с Россией..в результате чего вы просто исчезните с карты мира..Не понимать такого сценария могут только иди идиоты или хохлы..
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Иван Дуллин
Думается де...краты не из своего кошелька монеты выделяют на поддержание оплота демократии в Европе. У амеров уже 40 млн безработных, которым помощь не нужна?
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сша
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
реакция на события на украине, министерство обороны сша, сша, украина, в мире