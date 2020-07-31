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МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан России не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:57
дмитрий мезенцев
дмитрий песков
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задержание россиян в белоруссии
в мире
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Ложь, как обычно, ЧОП,ЧОФ, может местный собор приехали осматривать?Уже вторые сутки не могут ничего внятного придумать. Если бы были документы, всё решилось бы в течении пяти минут. Позор для страны и однозначно ухудшение отношений.
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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дмитрий мезенцев, дмитрий песков, москва, белоруссия, стамбул, задержание россиян в белоруссии, в мире

МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии

01:39 31.07.2020 (обновлено: 08:57 31.07.2020)
460364
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Одиозная трактовка официальным Минском задержания граждан России не выдерживает никакой критики. С таким заявлением выступило российское внешнеполитическое ведомство.
В МИД подчеркнули, что намерения выставить случившееся как иностранное вмешательство во внутренние дела Белоруссии вызывают, "по меньшей мере, недоумение".
В ведомстве подчеркнули, что у Минска имеются все данные, необходимые для установления истины.
МИД уточнил, что логистику задержанных россиян в республике обеспечивала местная организация. Россияне не попали на самолет из Минска в Стамбул и были вынуждены задержаться в стране для приобретения билетов на другой рейс.
В ведомстве потребовали обеспечить доступ дипломатов к задержанным, а также выразили надежду на объективность Минска при установлении всех обстоятельств произошедшего.
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Транзитом в третью страну

Российские граждане, задержанные под Минском, могли быть сотрудниками ЧОП, которое по контракту охраняет энергетические объекты и ресурсы за рубежом, за пределами Белоруссии, пояснил, со своей стороны, посол России в Минске Дмитрий Мезенцев.
Он подчеркнул, что эту информацию еще предстоит уточнить.
По словам дипломата, россияне были вынуждены остановиться в санатории "Белорусочка", так как опоздали на рейс из аэропорта Минска, "направляясь транзитом в третью страну".
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Комментарий Пескова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что у Москвы пока нет полной информации по ситуации, также нет данных о противоправных действиях задержанных.
"Вместе с тем, мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к планам по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов", - добавил он.
Представитель Кремля назвал такие заявления инсинуациями.
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Задержание россиян в Белоруссии

Ранее белорусские СМИ сообщили о задержании 33 россиян в Минске и на юге республики. Официальный Минск позже поставил об этом в известность посольство России.
Задержанных назвали "боевиками иностранной частной военной компании "Вагнер". Белорусские правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о подготовке терактов. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "в России юридически, де-юре, такого понятия, как ЧВК, нет".
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Дмитрий МезенцевДмитрий ПесковМоскваБелоруссияСтамбулЗадержание россиян в БелоруссииВ мире
Популярные комментарии
Провокатор и истерик Лукашенко, пошёл в разнос...... Боится проиграть выборы. Может быть наконец то наше руководство перестанет его субсидировать.
31 июля, 07:25
Арсений Новиков
233710141
Ложь, как обычно, ЧОП,ЧОФ, может местный собор приехали осматривать?Уже вторые сутки не могут ничего внятного придумать. Если бы были документы, всё решилось бы в течении пяти минут. Позор для страны и однозначно ухудшение отношений.
31 июля, 06:14
Fedel Fedel
1015005156
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