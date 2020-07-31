https://ria.ru/20200731/1575194529.html
Трамп выступил против переноса выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T01:28
2020-07-31T11:07
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп
заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса
, но вновь выступил против голосования по почте.
Ранее в четверг глава государства выразил обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками. При этом он задался вопросом, можно ли отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. Это предположение вызвало резкое неприятие со стороны как демократов, так и однопартийцев Трампа республиканцев.
"Я не хочу задержки (в проведении выборов). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат", — сказал Трамп на пресс-конференции.
Он пояснил, что хочет, чтобы на выборах все голосовали при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Эксперты отмечают, что в случае удаленного голосования в них сможет принять участие большее число избирателей, которые поддерживают демократов, в том числе в так называемых "спорных штатах", где нет явного преимущества одной из партий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.