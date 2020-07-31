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Трамп выступил против переноса выборов
Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Трамп выступил против переноса выборов

01:28 31.07.2020 (обновлено: 11:07 31.07.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет, чтобы намеченные на 3 ноября президентские выборы были отложены из-за коронавируса, но вновь выступил против голосования по почте.
Ранее в четверг глава государства выразил обеспокоенность возможным расширением голосования по почте, которое, по его мнению, чревато подтасовками. При этом он задался вопросом, можно ли отложить президентские выборы, чтобы избежать голосования по почте из-за COVID-19. Это предположение вызвало резкое неприятие со стороны как демократов, так и однопартийцев Трампа республиканцев.

"Я не хочу задержки (в проведении выборов). Я хочу, чтобы выборы состоялись. Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат", — сказал Трамп на пресс-конференции.

Он пояснил, что хочет, чтобы на выборах все голосовали при предъявлении документов, удостоверяющих личность.
Эксперты отмечают, что в случае удаленного голосования в них сможет принять участие большее число избирателей, которые поддерживают демократов, в том числе в так называемых "спорных штатах", где нет явного преимущества одной из партий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
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