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США вводят новые санкции против Ирана
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T04:33
майк помпео
иран
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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майк помпео, иран, сша, в мире

США вводят новые санкции против Ирана

00:45 31.07.2020 (обновлено: 04:33 31.07.2020)
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© AP Photo / Jon ElswickАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jon Elswick
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео.
"Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении Помпео.
По его утверждению, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют "серьезную угрозу международному миру и безопасности".
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Кроме того, запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, поскольку считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "контролирует строительный сектор" страны.
"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", - отмечается в заявлении.
Среди 22 металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.
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