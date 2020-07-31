https://ria.ru/20200731/1575194294.html
США вводят новые санкции против Ирана
США вводят новые санкции против Ирана, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T00:45
2020-07-31T04:33
майк помпео
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сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. США
вводят новые санкции против Ирана
, ограничивая поставки металлов и материалов, которые могут быть использованы для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики, заявил госсекретарь Майк Помпео
.
"Сегодня Госдепартамент определяет 22 конкретных материала, используемых в связи с ядерной, военной или баллистической ракетными программами Ирана. Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона (США) Об иранской свободе и противодействии распространению", - говорится в заявлении Помпео.
По его утверждению, ядерная, баллистическая и военная программы Ирана представляют "серьезную угрозу международному миру и безопасности".
Кроме того, запрещены поставки материалов для строительной отрасли Ирана, поскольку считают, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) "контролирует строительный сектор" страны.
"Строительная компания КСИР и многие ее дочерние предприятия по-прежнему находятся под санкциями ООН
, поскольку они принимали непосредственное участие в строительстве объекта по обогащению урана в Фордо. В результате этого статуса КСИР любая известная передача определенных материалов, включая графит или сырье или полуфабрикаты металлов, в Иран или из него для использования в связи со строительным сектором Ирана остается под санкциями", - отмечается в заявлении.
Среди 22 металлов и материалов, попавших под запрет, сплавы алюминия, алюминиевая пудра, некоторые марки стали, в том числе нержавеющей.