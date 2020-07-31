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PayPal прекратил внутренние переводы в России
Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T04:44
россия
paypal
экономика
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https://ria.ru/20200729/1575078631.html
Гнать нада из России все иностранные финансовые лохотроны - своих хватает...
71
палка система хорошая, но правильно сделали, что прикрыли... прекрасно известно, что любая американская компания подчиняется военной машине США, прецеденты были и с гуглом, и с ютубом... да чего уж там, - даже Швейцарские банки потеряли свою репутацию независимых под давлением америкосов... а стало быть и нечего палке у нас быть инструментом контролируемого извне военно-экономического вмешательства
46
7
россия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, paypal, экономика

PayPal прекратил внутренние переводы в России

00:20 31.07.2020 (обновлено: 04:44 31.07.2020)
12506
© AP Photo / Paul SakumaПлатежная система PayPal
Платежная система PayPal
© AP Photo / Paul Sakuma
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России, пользователям теперь будут доступны только международные платежи.
Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.
Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.
Прекращение сервисом внутрироссийских переводов приведет к существенным изменениям на рынке, сложно назвать эту новость позитивной, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. "PayPal пришел в Россию в 2011 году благодаря появлению весьма благоприятного регулирования электронных денег. За девять лет ситуация поменялась, и из-за ужесточения законодательства международный игрок вынужден частично свернуть свою деятельность", - сказал эксперт.
"Сокращение функционала PayPal в России ни в коем случае не означает "сгорания" электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков и так далее. PayPal продолжает работать в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать", - подчеркнул Достов.
По мнению аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егора Дахтлера, отказ PayPal от переводов внутри России не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании.
"На рынке переводов это вряд ли скажется существенно, пользователи перейдут к конкурентам. Полагаю, что в целом значительных неудобств граждане не испытают. Судя по письму PayPal, направленному компанией в ЦБ, доля прибыли по внутрироссийским операциям составила всего 4%. Поэтому для финансовых показателей компании это не создает существенных рисков", - сказал Дахтлер.
Офис платежной системы PayPal
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1581737435
Обсудить 7
РоссияPayPalЭкономика
Популярные комментарии
Гнать нада из России все иностранные финансовые лохотроны - своих хватает...
31 июля, 01:06
Нефертити Васильевна Фишман
52210016
палка система хорошая, но правильно сделали, что прикрыли... прекрасно известно, что любая американская компания подчиняется военной машине США, прецеденты были и с гуглом, и с ютубом... да чего уж там, - даже Швейцарские банки потеряли свою репутацию независимых под давлением америкосов... а стало быть и нечего палке у нас быть инструментом контролируемого извне военно-экономического вмешательства
31 июля, 05:54
sside.box
3900007
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