PayPal прекратил внутренние переводы в России

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Международный платежный сервис Международный платежный сервис PayPal с 31 июля прекратил внутренние переводы в России , пользователям теперь будут доступны только международные платежи.

Платежный сервис в начале июля официально объявил о прекращении денежных переводов внутри России. Такое решение в PayPal приняли на фоне изменений в законе "О национальной платежной системе". Теперь операторы оборота электронных денег и привлекаемые ими организации не вправе передавать данные о внутрироссийских денежных переводах за рубеж или предоставлять доступ к такой информации с территории иностранного государства.

Новые правила не распространяются на международные переводы, а также на случаи, когда передача информации требуется для рассмотрения заявлений клиентов об использовании электронных средств платежа без их согласия.

Прекращение сервисом внутрироссийских переводов приведет к существенным изменениям на рынке, сложно назвать эту новость позитивной, прокомментировал РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. "PayPal пришел в Россию в 2011 году благодаря появлению весьма благоприятного регулирования электронных денег. За девять лет ситуация поменялась, и из-за ужесточения законодательства международный игрок вынужден частично свернуть свою деятельность", - сказал эксперт.

"Сокращение функционала PayPal в России ни в коем случае не означает "сгорания" электронных денег, принудительного закрытия электронных кошельков и так далее. PayPal продолжает работать в соответствии с российским законодательством и требования по защите прав потребителей продолжают действовать", - подчеркнул Достов.

По мнению аналитика "Фабрики инвестиционных идей" БКС Егора Дахтлера, отказ PayPal от переводов внутри России не окажет существенного влияния на финансовые результаты компании.