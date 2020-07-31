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Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19
Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T11:06
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россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

00:14 31.07.2020 (обновлено: 11:06 31.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.
Рекомендации учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании специализированной медпомощи пациентам с COVID-19, маршрутизацию пациентов, особенности организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности медиков, уточнили в пресс-службе.
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Направление пациентов на реабилитацию в медицинские организации рекомендуется осуществлять с помощью предварительного дистанционного консультирования, пояснили в пресс-службе.

"Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий", — подчеркнули в Минздраве.

Для дальнейшей реабилитации пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, отметили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РоссияМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)Общество
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