Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

"Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий", — подчеркнули в Минздраве.