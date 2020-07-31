Минздрав утвердил рекомендации по реабилитации пациентов после COVID-19

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Минздрав утвердил методические рекомендации по реабилитации пациентов после коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба министерства.
Рекомендации учитывают особенности медицинской реабилитации при оказании специализированной медпомощи пациентам с COVID-19, маршрутизацию пациентов, особенности организации медицинской реабилитации детей, а также мероприятия по оздоровлению и восстановлению работоспособности медиков, уточнили в пресс-службе.
Направление пациентов на реабилитацию в медицинские организации рекомендуется осуществлять с помощью предварительного дистанционного консультирования, пояснили в пресс-службе.
"Особенностью пациентов с COVID-19 является необходимость в изоляции в течение 14 дней после выписки с этапа специализированной или реабилитационной стационарной помощи. Это оптимальное время для проведения мероприятий по медицинской реабилитации дистанционно на дому с использованием телемедицинских технологий", — подчеркнули в Минздраве.
Для дальнейшей реабилитации пациенты могут быть направлены в медицинские организации, в том числе санаторно-курортные, отметили в пресс-службе.
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