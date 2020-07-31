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Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе
В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:16
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
общество
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Я бы тоже мог сделть такое умное лицо и рассказать ни о чем. Такой прогноз можно делать на любой год, месяц, день и все будет правильно, ни всему не придерешься...)
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россия
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, роман вильфанд, гидрометцентр, общество

Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

00:12 31.07.2020 (обновлено: 10:16 31.07.2020)
185446
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСемья на прогулке в парке
Семья на прогулке в парке
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Семья на прогулке в парке. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, пятьдесят процентов как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии, — прогнозируется температура выше нормы", — сказал он.

На юге Сибири, в Иркутской области и Туве, температура также будет в пределах нормы, но на положительном фоне, добавил синоптик.
"Все эти области закрашены розовым цветом, а те регионы, о которых я говорил выше (50 процентов территории страны), закрашены красным, то есть в них ожидается жаркая погода", — пояснил он.
По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.
В Москве, добавил специалист, в конце этой недели погода будет заметно ниже нормы. Третьего августа прогнозируется 19-20 градусов, на следующий день температура поднимется до 21, а со среды, 5 августа, — еще на три-четыре градуса.
"Прогнозируем, что вторая пятидневка августа тоже будет теплой", — заключил Вильфанд.
Роман Вильфанд
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8857222016146
Обсудить 5
РоссияРоман ВильфандГидрометцентрОбщество
Популярные комментарии
Я бы тоже мог сделть такое умное лицо и рассказать ни о чем. Такой прогноз можно делать на любой год, месяц, день и все будет правильно, ни всему не придерешься...)
31 июля, 05:59
zv.rom.36
930000
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