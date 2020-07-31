Вильфанд рассказал о погоде в российских регионах в августе

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В августе на половине территории России температура ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Роман Вильфанд. В августе на половине территориитемпература ожидается выше нормы, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра

"На всей территории страны, включая самые благословенные — это Чукотка и Магаданская область, — температура около и выше нормы. На европейской части температурный фон близок к норме, но на положительном фоне. Огромная территория страны, пятьдесят процентов как минимум — это восток Северо-Западного федерального округа, Приволжский федеральный округ (восточная часть) и запад Якутии, — прогнозируется температура выше нормы", — сказал он.

На юге Сибири, в Иркутской области и Туве, температура также будет в пределах нормы, но на положительном фоне, добавил синоптик.

"Все эти области закрашены розовым цветом, а те регионы, о которых я говорил выше (50 процентов территории страны), закрашены красным, то есть в них ожидается жаркая погода", — пояснил он.

По словам Вильфанда, прогноз на месяц дает представление о средних показателях температуры, а в целом августовская погода, как и в июле, будет "нервной" — со значительными температурными перепадами.

В Москве, добавил специалист, в конце этой недели погода будет заметно ниже нормы. Третьего августа прогнозируется 19-20 градусов, на следующий день температура поднимется до 21, а со среды, 5 августа, — еще на три-четыре градуса.