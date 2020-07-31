Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200731/1575183098.html
"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты
Крупный американский банк, известный своим политическим влиянием и тем, что десятки высокопоставленных чиновников в самых разных странах мира являются его... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:02
вудро вильсон
министерство финансов сша
федеральная резервная система сша
китай
сша
авторы
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1400x0_80_0_0_b3dfeb3685afe2a41605172afcbc0aa0.jpg
https://ria.ru/20200726/1574916155.html
https://ria.ru/20200612/1572823318.html
https://ria.ru/20200605/1572479342.html
Каждый раз, когда покупаю доллары, меня подмывает спросить у кассира в Сбербанке: Почему не снижаете курс доллара, ему ведь вот-вот и все?..
153
когда то очень давно, такие как вы были уверены в Вечности Рима, покланялись ему и подражали во всем..история показала, что это не так)))
131
178
китай
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Иван Данилов
https://cdn22.img.ria.ru/images/149372/59/1493725903_0:0:2706:2705_100x100_80_0_0_7f36f047657061975e26af8dff604871.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_0:141:3141:1907_1400x0_80_0_0_b3dfeb3685afe2a41605172afcbc0aa0.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_205:0:2934:2047_1400x0_80_0_0_94c9dac7b2d95d70755e2644eef4e8c1.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155579/33/1555793355_546:0:2593:2047_1400x0_80_0_0_1e88e646022a330123f8a166168f1452.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вудро вильсон, министерство финансов сша, федеральная резервная система сша, китай, сша, авторы, экономика

"Кальмар-вампир" бьет тревогу: доллар ждет лишение статуса мировой валюты

08:00 31.07.2020 (обновлено: 08:02 31.07.2020)
32848
© AP Photo / LM Otero, FileДоллары
Доллары
© AP Photo / LM Otero, File
Иван Данилов
Иван Данилов
Все материалы
Крупный американский банк, известный своим политическим влиянием и тем, что десятки высокопоставленных чиновников в самых разных странах мира являются его бывшими сотрудниками, выступил с шокирующим заявлением: статусу доллара в качестве главной мировой валюты может прийти конец.
Goldman Sachs — широко известная в финансовых кругах структура, которая управляет активами в один триллион долларов, пользуется большим уважением на Уолл-стрит, поставляет конвейерным методом своих экс-сотрудников на высокие должности в Минфин США, а также является обладателем сомнительного знака отличия — корпоративной клички "Кальмар-вампир" (Vampire squid), которая приклеилась к банку с легкой руки журналиста-расследователя Мэтта Тайбби после кризиса 2008 года. "Первое, что вам нужно знать о Goldman Sachs, это то, что он повсюду. Самый мощный в мире инвестиционный банк — это огромный кальмар-вампир, обернутый вокруг лица человечества, беспощадно втискивающий свою кровавую воронку во все, что пахнет деньгами", — писал он в развернутом расследовании, опубликованном в журнале The Rolling Stone в 2010 году. И с тех пор именно это описание преследует авторитетную американскую финансовую структуру.
В силу вышеизложенных причин, когда "Кальмар-вампир" выступает с какой-то публичной позицией, тем более в тех случаях, когда его оценка сильно расходится с представлениями мейнстримного медиакласса о возможном, к этой позиции приходится прислушиваться.
Вдвойне удивительна критика перспектив доллара как мировой валюты со стороны именно американского банка, ведь даже глобальные финансовые структуры, "прописанные" в США, обладают специфическим, но очень заметным патриотизмом, который они периодически подкрепляют щедрыми пожертвованиями в адрес будущих сенаторов и конгрессменов. В некотором смысле Goldman Sachs — это Америка, а если совсем точно — это современная, отошедшая от станка и глубоко ушедшая в финансовые манипуляции Америка. Когда-то символом Соединенных Штатов был не банк, а промышленная корпорация General Motors, о которой министр обороны Вильсон говорил: "Что хорошо для General Motors — хорошо для Америки". Сейчас символом США все-таки стоит считать не производственное объединение, а именно такой инвестиционный банк, который периодически красит свой логотип в цвета меньшинств, обладает репутацией глубоко аморальной, но влиятельной структуры и сейчас очень сильно переживает о будущем американской валюты, проблемы которой серьезно повлияют на перспективы Америки в целом.
Золотой слиток
26 июля, 08:00
У доллара проблемы: миллиардеры нашли ему альтернативу
Американское агентство финансовой информации Bloomberg пересказывает опасения аналитиков авторитетного банка: "Goldman Sachs Group Inc. обратила внимание на внезапно усилившуюся обеспокоенность по поводу инфляции в США, выпустив во вторник смелое предупреждение о том, что доллар рискует утратить свой статус мировой резервной валюты.

По мере того как конгресс приближается к очередному раунду фискальных стимулов, чтобы поддержать разоренную пандемией экономику, а Федеральный резерв уже увеличил свой баланс примерно на 2,8 триллиона долларов в этом году, стратеги Goldman предупредили, что политика США вызывает "опасения обесценивания валюты", что может положить конец господству доллара как доминирующей силы на мировых валютных рынках".

Надо отдать должное аналитикам Goldman Sachs: еще весной, когда печатный станок ФРС США только начинал сверхурочную работу для поддержки финансовых рынков и бюджета США в условиях эпидемии, а конгресс и сенат размышляли над размерами бюджетных вливаний в экономику и о сопутствующем увеличении дефицита, банк проводил с клиентами специальные совещания, убеждая их обменять доллары на золото (или даже биткоины), исходя из риска предстоящей инфляции. Сейчас банк решил вынести ту же самую проблему на максимально широкую аудиторию, и у него прекрасно получилось — о вероятной потере долларом своего статуса главной валюты планеты написали едва ли не все ведущие мировые СМИ.
Знаки доллара на табло курса валют
12 июня, 08:00
Американский топ-экономист: "В 2021 году грядет крах доллара"
Безусловно, нужно учитывать, что (как справедливо отмечает тот же Bloomberg и другие медиакомментаторы), "в большинстве финансовых кругов эта точка зрения все еще остается меньшинством — а аналитики Goldman не говорят, что считают, что это (лишение доллара статуса мировой резервной валюты. — Прим. авт.) обязательно произойдет".
Типичная позиция такого рода заключается в том, что доллар США "даже близко не подходит к тому, чтобы потерять статус резервной валюты, учитывая глубину рынков капитала и подавляющий объем глобальных транзакций, которые проводятся в долларах США", заявил Bloomberg Майкл Крупкин, глава валютной торговли в Северной и Южной Америке британского банка Barclays.

Проблема в том, что когда этой позиции начнет придерживаться большая часть американского аналитического сообщества — будет уже поздно. В том смысле, что процесс демонтажа мировой системы, основанной на доминировании американской валюты, будет или завершен или уже пройдет точку невозврата.

Еще одним аргументом в пользу того, что долларовая система переживет всех своих критиков, можно считать тот факт, что она смогла пережить прошлый "приступ" безудержного печания денег в исполнении Федрезерва в 2008-2009 годах. Проблема этого аргумента в том, что интенсивность работы печатного станка сейчас не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило во время прошлого кризиса, и в том, что в 2008-2009 годах США были бесспорным лидером однополярного мира.
Мужчина в торговом центре Гонконга
5 июня, 08:00
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Сейчас ситуация выглядит совсем иначе: американские города горят, обе ведущие партии рассуждают о вероятности непризнания результатов ближайших президентских выборов и возможной гражданской войне, а однополярного мира уже нет — и вопрос лишь в том, какую форму примет уже начавшаяся холодная война 2.0 между США и Китаем.
Мудрый и хорошо информированный "Кальмар-вампир" не зря бьет тревогу, пытаясь воззвать к бюджетной дисциплине и защите той системы, которая давала США колоссальные привилегии на протяжении последних 50 лет. Предупреждение влиятельного банка обязательно будет услышано, только вот уже есть серьезные сомнения в том, что американские политики способны пойти на те непопулярные шаги, которых потребует сохранение доллара в качестве главной мировой валюты.
55753136740
Обсудить 178
Вудро ВильсонМинистерство финансов СШАФедеральная резервная система СШАКитайСШААвторыЭкономика
Популярные комментарии
Каждый раз, когда покупаю доллары, меня подмывает спросить у кассира в Сбербанке: Почему не снижаете курс доллара, ему ведь вот-вот и все?..
31 июля, 08:14
aalekseevan
572911164
когда то очень давно, такие как вы были уверены в Вечности Рима, покланялись ему и подражали во всем..история показала, что это не так)))
31 июля, 08:37
Иван Фадеев
105300221
Рекомендуем
Госсекретарь США Майкл Помпео во время выступления в калифорнийском городе Йорба-Линда. 23 июля 2020 года
Объявлять холодную войну Америке — а зачем? Китай никуда не спешит
Военно-морская база Норфолк
"Авианосцы против такого не устоят": что испытывает Россия
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
Беззаконие и беспорядок. Трамп не может угомонить бунтующий Портленд
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук заявил о готовности к компромиссам по Донбассу
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 Спрут-СД
Польские СМИ оценили мощь российского "Спрута"
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Оцепление на месте нападения на банк в Берлине
В Берлине напали на торговый центр, есть раненые
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Место инцидента на российско-украинской границе в Ростовской области
Мужчина протаранил пограничный пост на российско-украинской границе
Капитуляция войск Квантунской армии
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
17:35Основателю паблика "Омбудсмен полиции" продлили арест
17:33Число пострадавших при атаке на ТЦ в Берлине выросло до 12
17:30Дегтярев обвинил Шнурова в хайпе
17:20Среди погибших на алтайской турбазе оказалось двое детей
17:19СК показал, как извлекает останки убитых фашистами под Сталинградом
17:19Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Лента новостейМолния