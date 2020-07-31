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Дженнифер Лопес заметили на велопрогулке без помолвочного кольца
Папарацци заметили американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес без помолвочного кольца, когда звезда каталась на велосипеде вокруг своего особняка а Хэмптонсе РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T00:38
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дженнифер лопес
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
новости культуры, шоу-бизнес, дженнифер лопес, нью-йорк (штат)

Дженнифер Лопес заметили на велопрогулке без помолвочного кольца

00:38 31.07.2020
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© AP Photo / Invision/ Evan AgostiniАмериканская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
Американская певица Дженнифер Лопес на Международном кинофестивале в Торонто
© AP Photo / Invision/ Evan Agostini
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. Папарацци заметили американскую певицу и актрису Дженнифер Лопес без помолвочного кольца, когда звезда каталась на велосипеде вокруг своего особняка а Хэмптонсе (штат Нью-Йорк), сообщает Daily Mail.
Журналисты подчеркивают, что Лопес правильно сделала, что сняла украшение. Ведь кольцо с бриллиантом, подаренное ей женихом, бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, стоит более миллиона долларов.
Звезда отправилась на велопрогулку в простом спортивном костюме синего цвета, белоснежных кроссовках, а лицо прикрыла маской и солнцезащитными очками. Про шлем тоже не забыла.
В этот понедельник, 27 июля, Алексу Родригесу исполнилось 45 лет. По этому случаю Дженнифер Лопес опубликовала в инстаграме трогательное видео, в которое включила детские фотографии. Позже, как сообщает издание, пара отпраздновала юбилей в Хэмптонсе.
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