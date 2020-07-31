Дженнифер Лопес заметили на велопрогулке без помолвочного кольца

Журналисты подчеркивают, что Лопес правильно сделала, что сняла украшение. Ведь кольцо с бриллиантом, подаренное ей женихом, бывшим бейсболистом Алексом Родригесом, стоит более миллиона долларов.

Звезда отправилась на велопрогулку в простом спортивном костюме синего цвета, белоснежных кроссовках, а лицо прикрыла маской и солнцезащитными очками. Про шлем тоже не забыла.