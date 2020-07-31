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В Коми изменили традиционный подход к помощи трудным семьям
Новая программа "Успешная семья" изменит традиционный подход к помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Теперь главным будет не финансовая... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T08:00
2020-07-31T14:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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хорошие новости, республика коми
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новая программа "Успешная семья" изменит традиционный подход к помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Теперь главным будет не финансовая помощь, а объединение семьи и общее преодоление трудностей.
Проект делает акцент на обучении финансовой грамотности не только родителей, но и детей. Организаторы хотят прививать эти навыки с раннего возраста: пока родители будут трудиться или получать новые знания, а дети только познавать азы математики, подросткам помогут найти работу мечты, развить способности и раскрыть таланты. Этот курс называется "Профессариум".
Ребята смогут официально трудоустроиться, работать в свободное от учебы время и, конечно, получать за свой труд заработную плату. Самому зарабатывать деньги — это серьезная мотивация к труду. У подростка поднимается личная самооценка, он чувствует себя увереннее, видит возможности самореализации, учится быть ответственным. Это дает стимул к личностному и профессиональному развитию. К тому же занятость — лучшая профилактика правонарушений", — поделился с корреспондентом РИА Новости заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Владиславович Хохлов.
Для детей помладше откроют группы кратковременного пребывания с развивающими занятиями. Это будут не обычные уроки или лекции, а обучающие и психологические игры.
"Например, "КармаН", которая применяется для исправления финансовых ошибок, или "Бизнес-Life" — это игра, в которой нужно проявить математические способности. Профориентация будет проходить в ходе учебных стажировок и мастер-классов на базе партнерских организаций", — рассказал Хохлов.
Успешная семья
Одну из главных ролей в программе преодоления тяжелой жизненной ситуации играет улучшение отношений между старшими и младшими родственниками и сплочение семьи.
"Не будем забывать, что комплекс мер "Успешная семья" предусматривает также мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, гармонизацию отношений между старшими и младшими членами семьи. Укрепление семейных уз, повышение их ценности — это тоже весьма важно на пути из неблагополучной ситуации", — заключил Хохлов.
Для малоимущих родителей и их детей создан целый комплекс мер, которые помогут им стать независимыми. В него входит заключение социального контракта, психологические консультации и даже бизнес-семинары.
Вопрос преодоления бедности более системный и глубокий. Соответственно, и работа над решением этой задачи должна быть более комплексная. Она должна учитывать не только финансовую строну дела, но также психологические и социальные аспекты. И проводить такую работу нужно не только с родителями, но и с детьми. В проекте комплекса мер Республики Коми "Успешная семья" мы постарались все это учесть", — поделился Хохлов.
По словам создателей проекта, оценить успешность программы можно будет уже через несколько месяцев.
Адресная помощь
Цель программы "Успешная семья" — это выход из сложной жизненной ситуации и преодоление финансовых трудностей: поиск работы, профессиональное обучение и стажировка, открытие собственного дела и другая адресная помощь.
При необходимости местные жители смогут обратиться в учреждения социального обслуживания, где им не только помогут заключить социальный контракт, но также сдадут в аренду детскую мебель, спортивный инвентарь и предметы первой необходимости.
Технология наставничества поможет родителям начать предпринимательскую деятельность. Обучение будет проходить в рамках круглых столов, а также дискуссий между начинающими и уже состоявшимися бизнесменами.
Улучшить свое материальное положение семьи смогут благодаря тому, что родители решат вопрос трудовой занятости: просто устроятся на работу или, пройдя переобучение или повысив квалификацию, получат должность с большей заработной платой. Свою положительную роль в этом вопросе сыграет и повышение финансовой грамотности всех членов семьи — детей и родителей", — рассказал Хохлов.
Социальный контракт
Механизм заключения социальных контрактов в республике уже отработан: малоимущая семья или одинокий гражданин должны обратиться в центр социальной защиты населения, где им назначат ежемесячное пособие, главное условие получения которого — выполнение определенных обязательств.
Меры, позволяющие найти выход из сложной жизненной ситуации и преодолеть финансовые трудности, включают в себя поиск работы, профессиональное обучение и стажировку, открытие собственного дела и другую адресную помощь.
Размер ежемесячного пособия равен 14 868 рублям, но если речь идет о профессиональном обучении и переподготовке, то на эти цели добавят единовременную выплату до 30 тысяч. Если участник социального контракта захочет открыть собственное дело, на это он сможет получить до 250 тысяч рублей.
Таким образом, малоимущая семья или одинокий человек, которые участвуют в соцконтракте, не просто получают от государства финансовую помощь, им открываются пути для улучшения своей жизни, мотивация стать самодостаточными, независимыми в материальном отношении", — добавил Хохлов.