В Коми изменили традиционный подход к помощи трудным семьям

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Новая программа "Успешная семья" изменит традиционный подход к помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Теперь главным будет не финансовая помощь, а объединение семьи и общее преодоление трудностей.

Проект делает акцент на обучении финансовой грамотности не только родителей, но и детей. Организаторы хотят прививать эти навыки с раннего возраста: пока родители будут трудиться или получать новые знания, а дети только познавать азы математики, подросткам помогут найти работу мечты, развить способности и раскрыть таланты. Этот курс называется "Профессариум".

Ребята смогут официально трудоустроиться, работать в свободное от учебы время и, конечно, получать за свой труд заработную плату. Самому зарабатывать деньги — это серьезная мотивация к труду. У подростка поднимается личная самооценка, он чувствует себя увереннее, видит возможности самореализации, учится быть ответственным. Это дает стимул к личностному и профессиональному развитию. К тому же занятость — лучшая профилактика правонарушений", — поделился с корреспондентом РИА Новости заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Александр Владиславович Хохлов.

Для детей помладше откроют группы кратковременного пребывания с развивающими занятиями. Это будут не обычные уроки или лекции, а обучающие и психологические игры.

"Например, "КармаН", которая применяется для исправления финансовых ошибок, или "Бизнес-Life" — это игра, в которой нужно проявить математические способности. Профориентация будет проходить в ходе учебных стажировок и мастер-классов на базе партнерских организаций", — рассказал Хохлов.

Успешная семья

Одну из главных ролей в программе преодоления тяжелой жизненной ситуации играет улучшение отношений между старшими и младшими родственниками и сплочение семьи.

"Не будем забывать, что комплекс мер "Успешная семья" предусматривает также мероприятия, направленные на укрепление внутрисемейных отношений, гармонизацию отношений между старшими и младшими членами семьи. Укрепление семейных уз, повышение их ценности — это тоже весьма важно на пути из неблагополучной ситуации", — заключил Хохлов.

Для малоимущих родителей и их детей создан целый комплекс мер, которые помогут им стать независимыми. В него входит заключение социального контракта, психологические консультации и даже бизнес-семинары.

Вопрос преодоления бедности более системный и глубокий. Соответственно, и работа над решением этой задачи должна быть более комплексная. Она должна учитывать не только финансовую строну дела, но также психологические и социальные аспекты. И проводить такую работу нужно не только с родителями, но и с детьми. В проекте комплекса мер Республики Коми "Успешная семья" мы постарались все это учесть", — поделился Хохлов.

По словам создателей проекта, оценить успешность программы можно будет уже через несколько месяцев.

Адресная помощь

Цель программы "Успешная семья" — это выход из сложной жизненной ситуации и преодоление финансовых трудностей: поиск работы, профессиональное обучение и стажировка, открытие собственного дела и другая адресная помощь.

При необходимости местные жители смогут обратиться в учреждения социального обслуживания, где им не только помогут заключить социальный контракт, но также сдадут в аренду детскую мебель, спортивный инвентарь и предметы первой необходимости.

Технология наставничества поможет родителям начать предпринимательскую деятельность. Обучение будет проходить в рамках круглых столов, а также дискуссий между начинающими и уже состоявшимися бизнесменами.

Улучшить свое материальное положение семьи смогут благодаря тому, что родители решат вопрос трудовой занятости: просто устроятся на работу или, пройдя переобучение или повысив квалификацию, получат должность с большей заработной платой. Свою положительную роль в этом вопросе сыграет и повышение финансовой грамотности всех членов семьи — детей и родителей", — рассказал Хохлов.

Социальный контракт

Механизм заключения социальных контрактов в республике уже отработан: малоимущая семья или одинокий гражданин должны обратиться в центр социальной защиты населения, где им назначат ежемесячное пособие, главное условие получения которого — выполнение определенных обязательств.

Меры, позволяющие найти выход из сложной жизненной ситуации и преодолеть финансовые трудности, включают в себя поиск работы, профессиональное обучение и стажировку, открытие собственного дела и другую адресную помощь.

Размер ежемесячного пособия равен 14 868 рублям, но если речь идет о профессиональном обучении и переподготовке, то на эти цели добавят единовременную выплату до 30 тысяч. Если участник социального контракта захочет открыть собственное дело, на это он сможет получить до 250 тысяч рублей.