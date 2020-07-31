https://ria.ru/20200731/1575171272.html
Две британки совершили кругосветное путешествие на велосипеде за 263 дня
Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, сообщает Upi. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T02:04
2020-07-31T10:55
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости.
Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, сообщает
Upi.
Рекордсменок зовут Кэт Диксон и Раз Марсден, им обеим больше 50 лет. Они стартовали из Оксфорда 29 июня 2019 года и вернулись в Лондон 18 марта 2020 года. Каждый день они проезжали по 50-60 километров.
Спортсменки побывали во Франции, Монако, Италии, Словении, Хорватии, Черногории, Албании, Греции, Турции, Грузии, Индии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, США, Мексике, Марокко, Испании и на Гибралтаре. Они собрали более 50 тысяч долларов и отдали их на благотворительность. Кэт и Раз побили не только женский рекорд, но и мужской — 281 день.
Только сейчас было объявлено о новом достижении в рамках подготовки ко Дню мировых рекордов Гиннесса — 18 ноября. В этом году его тема — "Открой свой мир".