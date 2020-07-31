Две британки совершили кругосветное путешествие на велосипеде за 263 дня

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, сообщает Upi.

Рекордсменок зовут Кэт Диксон и Раз Марсден, им обеим больше 50 лет. Они стартовали из Оксфорда 29 июня 2019 года и вернулись в Лондон 18 марта 2020 года. Каждый день они проезжали по 50-60 километров.

Спортсменки побывали во Франции, Монако, Италии, Словении, Хорватии, Черногории, Албании, Греции, Турции, Грузии, Индии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, США, Мексике, Марокко, Испании и на Гибралтаре. Они собрали более 50 тысяч долларов и отдали их на благотворительность. Кэт и Раз побили не только женский рекорд, но и мужской — 281 день.