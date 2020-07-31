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Две британки совершили кругосветное путешествие на велосипеде за 263 дня
Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, сообщает Upi. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:55
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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туризм, туристы, новости - туризм, великобритания

Две британки совершили кругосветное путешествие на велосипеде за 263 дня

02:04 31.07.2020 (обновлено: 10:55 31.07.2020)
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© Фото : Guinness World RecordsБританки Кэт Диксон и Раз Марсден, совершившие самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде-тандеме
Британки Кэт Диксон и Раз Марсден, совершившие самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде-тандеме
© Фото : Guinness World Records
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Две женщины из Великобритании попали в Книгу рекордов Гиннесса за самое быстрое кругосветное путешествие на тандемном велосипеде, сообщает Upi.
Рекордсменок зовут Кэт Диксон и Раз Марсден, им обеим больше 50 лет. Они стартовали из Оксфорда 29 июня 2019 года и вернулись в Лондон 18 марта 2020 года. Каждый день они проезжали по 50-60 километров.
Спортсменки побывали во Франции, Монако, Италии, Словении, Хорватии, Черногории, Албании, Греции, Турции, Грузии, Индии, Таиланде, Малайзии, Сингапуре, Австралии, Новой Зеландии, США, Мексике, Марокко, Испании и на Гибралтаре. Они собрали более 50 тысяч долларов и отдали их на благотворительность. Кэт и Раз побили не только женский рекорд, но и мужской — 281 день.
Только сейчас было объявлено о новом достижении в рамках подготовки ко Дню мировых рекордов Гиннесса — 18 ноября. В этом году его тема — "Открой свой мир".
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