Австралийский жираф признан самым высоким в мире

МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, сообщает Upi.

Семья Ирвина Бинди владеет зоопарком в городе Бирва, штат Квинсленд. В социальных сетях они объявили о том, что их жираф по имени Форрест официально признан самым высоким в мире жирафом.

"Наш дорогой Форрест попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий жираф из ныне живущих! Мы гордимся нашим рослым парнем, у него большое и доброе сердце", — написал Ирвин в своем посте.