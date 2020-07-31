https://ria.ru/20200731/1575170737.html
Австралийский жираф признан самым высоким в мире
В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, сообщает Upi. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T00:29
2020-07-31T00:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, жирафы, новости - туризм, квинсленд, австралия, животные