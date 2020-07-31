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Австралийский жираф признан самым высоким в мире
В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, сообщает Upi. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T00:29
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РИА Новости
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353
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туризм, жирафы, новости - туризм, квинсленд, австралия, животные

Австралийский жираф признан самым высоким в мире

00:29 31.07.2020
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© Фото : Guinness World RecordsСамый высокий жираф по кличке Форест в зоопарке Австралии
Самый высокий жираф по кличке Форест в зоопарке Австралии
© Фото : Guinness World Records
МОСКВА, 31 июл – РИА Новости. В австралийском зоопарке живет жираф, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый высокий в мире. Его рост составляет пять с половиной метров, сообщает Upi.
Семья Ирвина Бинди владеет зоопарком в городе Бирва, штат Квинсленд. В социальных сетях они объявили о том, что их жираф по имени Форрест официально признан самым высоким в мире жирафом.
"Наш дорогой Форрест попал в Книгу рекордов Гиннеса, как самый высокий жираф из ныне живущих! Мы гордимся нашим рослым парнем, у него большое и доброе сердце", — написал Ирвин в своем посте.
Форрест участвует в программе по разведению жирафов. Он стал отцом двенадцати малышей. В скором времени ожидается рождение еще одного его детеныша.
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