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Космические новости в фотографиях, июль 2020 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия июля. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T16:00
крис кэссиди
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прогресс-мс
сатурн
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космос - риа наука
хаббл
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крис кэссиди, космос, прогресс-мс, сатурн, хайнань, космос - риа наука, хаббл, наса, фото, фото

Космические новости в фотографиях, июль 2020 года

11:04 31.07.2020 (обновлено: 16:00 31.07.2020)
1265
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой галерее — космические открытия июля.
© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL Team

На снимке, сделанном космическим телескопом "Хаббл" 4 июля, Сатурн предстает истинным властелином колец.

Космический телескоп Хаббл сделал фото Сатурна 4 июля 2020 года
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На снимке, сделанном космическим телескопом "Хаббл" 4 июля, Сатурн предстает истинным властелином колец.

© NASA, ESA, A. Simon (Goddard Space Flight Center), M.H. Wong (University of California, Berkeley), and the OPAL Team
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС комету C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую за последние семь лет из приблизившихся к Земле.

Комета C/2020 F3 (NEOWISE) над Землей
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Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС комету C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую за последние семь лет из приблизившихся к Земле.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© NASA

Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время работ в открытом космосе по замене батарей, обеспечивающих питание Международной космической станции.

Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время планового выхода в открытый космос для модернизации системы электропитания станции
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Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время работ в открытом космосе по замене батарей, обеспечивающих питание Международной космической станции.

© NASA
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla) / Birds of a feather

"Хаббл" запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775 в созвездии Рака. Необычное прозвище она получила благодаря спиральным рукавам, имеющим перистый рисунок.

Галактика NGC 2775 в созвездии Рака
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"Хаббл" запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775 в созвездии Рака. Необычное прозвище она получила благодаря спиральным рукавам, имеющим перистый рисунок.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, J. Lee and the PHANGS-HST Team; Acknowledgement: Judy Schmidt (Geckzilla) / Birds of a feather
© AP Photo / Cai Yang/Xinhua

Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

Запуск ракеты-носителя Чанчжэн-5 с первым зондом по исследованию Марса Тяньвэнь-1 с космодрома Вэньчан на острове Хайнань
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Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.

© AP Photo / Cai Yang/Xinhua
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Рассвет в квадрате: малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", пролетает над Байкалом на восходе солнца.

Рассвет над Байкалом с борта МКС
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Рассвет в квадрате: малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", пролетает над Байкалом на восходе солнца.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Sahai; /

Телескоп "Хаббл" получил завораживающее изображение звездной колыбели J025027: 7+600849 в созвездии Кассиопеи.

Звездная колыбель J025027. 7+600849 в созвездии Кассиопеи
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Телескоп "Хаббл" получил завораживающее изображение звездной колыбели J025027: 7+600849 в созвездии Кассиопеи.

CC BY 4.0 / ESA/Hubble & NASA, R. Sahai; /
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" привез на МКС две с половиной тонны грузов: воду, кислород, продукты, оборудование для экспериментов, топливо.

Грузовой корабль Прогресс МС-15
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Грузовой корабль "Прогресс МС-15" привез на МКС две с половиной тонны грузов: воду, кислород, продукты, оборудование для экспериментов, топливо.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© NASA / Chris Cassidy

Снимок геологического образования Ришат, которое еще называют "глазом Сахары", сделанный с борта Международной космической станции.

Снимок знаменитой структуры Ришат или Глаз Сахары снятый с Международной космической станции
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Снимок геологического образования Ришат, которое еще называют "глазом Сахары", сделанный с борта Международной космической станции.

© NASA / Chris Cassidy
© ESO/Bohn et al.

Астрономы получили фото солнцеподобной звезды TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c.

Солнцеподобная звезда TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c
10 из 13

Астрономы получили фото солнцеподобной звезды TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c.

© ESO/Bohn et al.
© ESA/Hubble & NASA, M. Gregg;

На снимке спиральной галактики NGC 4848, переданном телескопом "Хаббл", можно в деталях рассмотреть исходящие из перемычки в центре серебристо-голубые рукава.

Спиральная галактика с перемычкой NGC 4848
11 из 13

На снимке спиральной галактики NGC 4848, переданном телескопом "Хаббл", можно в деталях рассмотреть исходящие из перемычки в центре серебристо-голубые рукава.

© ESA/Hubble & NASA, M. Gregg;
© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер

Вид на Луну с борта МКС.

Вид на Луну с борта МКС
12 из 13

Вид на Луну с борта МКС.

© Фото : Роскосмос/Иван Вагнер
© ESA/Hubble & NASA, M. Stiavelli

"Хаббл" сфотографировал галактику NGC 7513 в созвездии Телескопа. Она находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли и движется с поразительной скоростью.

Галактика NGC 7513 в созвездии Скульптор
13 из 13

"Хаббл" сфотографировал галактику NGC 7513 в созвездии Телескопа. Она находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли и движется с поразительной скоростью.

© ESA/Hubble & NASA, M. Stiavelli
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