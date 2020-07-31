Космические новости в фотографиях, июль 2020 года

На снимке, сделанном космическим телескопом "Хаббл" 4 июля, Сатурн предстает истинным властелином колец.
На снимке, сделанном космическим телескопом "Хаббл" 4 июля, Сатурн предстает истинным властелином колец.
Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС комету C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую за последние семь лет из приблизившихся к Земле.
Российский космонавт Иван Вагнер сфотографировал с борта МКС комету C/2020 F3 (NEOWISE), самую яркую за последние семь лет из приблизившихся к Земле.
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время работ в открытом космосе по замене батарей, обеспечивающих питание Международной космической станции.
Астронавт НАСА Крис Кэссиди во время работ в открытом космосе по замене батарей, обеспечивающих питание Международной космической станции.
"Хаббл" запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775 в созвездии Рака. Необычное прозвище она получила благодаря спиральным рукавам, имеющим перистый рисунок.
"Хаббл" запечатлел "пушистую" галактику NGC 2775 в созвездии Рака. Необычное прозвище она получила благодаря спиральным рукавам, имеющим перистый рисунок.
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Китайская ракета-носитель "Чанчжэн-5" ("Великий поход — 5") с зондом по исследованию Марса — "Тяньвэнь-1" стартует с космодрома Вэньчан на острове Хайнань.
Рассвет в квадрате: малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", пролетает над Байкалом на восходе солнца.
Рассвет в квадрате: малый исследовательский модуль, который еще называется "Рассвет", пролетает над Байкалом на восходе солнца.
Телескоп "Хаббл" получил завораживающее изображение звездной колыбели J025027: 7+600849 в созвездии Кассиопеи.
Телескоп "Хаббл" получил завораживающее изображение звездной колыбели J025027: 7+600849 в созвездии Кассиопеи.
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" привез на МКС две с половиной тонны грузов: воду, кислород, продукты, оборудование для экспериментов, топливо.
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" привез на МКС две с половиной тонны грузов: воду, кислород, продукты, оборудование для экспериментов, топливо.
Снимок геологического образования Ришат, которое еще называют "глазом Сахары", сделанный с борта Международной космической станции.
Снимок геологического образования Ришат, которое еще называют "глазом Сахары", сделанный с борта Международной космической станции.
Астрономы получили фото солнцеподобной звезды TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c.
Астрономы получили фото солнцеподобной звезды TYC 8998-760-1 в сопровождении двух гигантских экзопланет TYC 8998-760-1b и TYC 8998-760-1c.
На снимке спиральной галактики NGC 4848, переданном телескопом "Хаббл", можно в деталях рассмотреть исходящие из перемычки в центре серебристо-голубые рукава.
На снимке спиральной галактики NGC 4848, переданном телескопом "Хаббл", можно в деталях рассмотреть исходящие из перемычки в центре серебристо-голубые рукава.
Вид на Луну с борта МКС.
"Хаббл" сфотографировал галактику NGC 7513 в созвездии Телескопа. Она находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли и движется с поразительной скоростью.
"Хаббл" сфотографировал галактику NGC 7513 в созвездии Телескопа. Она находится примерно в 60 миллионах световых лет от Земли и движется с поразительной скоростью.