Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет

© Heyday Films (2011)

По одной из нереализованных задумок Роулинг, у Гарри могли быть другие родители. Точнее, отец.

В книге мальчик появился в семье волшебника Джеймса Поттера и маглорожденной Лили Эванс. Та узнала о магии от друга-одногодки Северуса Снейпа, жившего неподалеку. Позднее он полюбил Лили, и Роулинг признавалась, что Эванс могла ответить на его чувства. И тогда бы история была совершенно другой.

Но Снейп увлекся темными искусствами, связался с плохими людьми, а Эванс, хоть и пыталась, не сумела заставить его "перейти на светлую сторону".