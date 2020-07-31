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Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет
"Мальчик, который выжил" — Гарри Поттер отмечает 40-летие. День рождения и у его создательницы, Джоан Роулинг (ей исполняется 55 лет). Последняя книга о... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:23
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Письмо из Хогвартса: кем стал Гарри Поттер в 40 лет

08:00 31.07.2020 (обновлено: 12:23 31.07.2020)
16543
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Анна Нехаева. "Мальчик, который выжил" — Гарри Поттер отмечает 40-летие. День рождения и у его создательницы, Джоан Роулинг (ей исполняется 55 лет). Последняя книга о волшебнике вышла в 2007 году, но писательница постоянно публикует новые детали. О том, на что вы не обращали внимания, теориях Роулинг, неизвестных фактах о семье Гарри, причинах его богатства, отношениях с Джинни, профессии и детях — в материале РИА Новости.
© Heyday Films (2011)

По одной из нереализованных задумок Роулинг, у Гарри могли быть другие родители. Точнее, отец.

В книге мальчик появился в семье волшебника Джеймса Поттера и маглорожденной Лили Эванс. Та узнала о магии от друга-одногодки Северуса Снейпа, жившего неподалеку. Позднее он полюбил Лили, и Роулинг признавалась, что Эванс могла ответить на его чувства. И тогда бы история была совершенно другой.

Но Снейп увлекся темными искусствами, связался с плохими людьми, а Эванс, хоть и пыталась, не сумела заставить его "перейти на светлую сторону".

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары смерти: Часть II
1 из 12

По одной из нереализованных задумок Роулинг, у Гарри могли быть другие родители. Точнее, отец.

В книге мальчик появился в семье волшебника Джеймса Поттера и маглорожденной Лили Эванс. Та узнала о магии от друга-одногодки Северуса Снейпа, жившего неподалеку. Позднее он полюбил Лили, и Роулинг признавалась, что Эванс могла ответить на его чувства. И тогда бы история была совершенно другой.

Но Снейп увлекся темными искусствами, связался с плохими людьми, а Эванс, хоть и пыталась, не сумела заставить его "перейти на светлую сторону".

© Heyday Films (2011)
© 1492 Pictures (2001)

В общении с фанатами Роулинг рассказывала, что всегда коллекционировала интересные имена (записывала их в блокнот). Но это не единственное увлечение — писательница часто использует намеки и символы.

Немногие заметили в романе завуалированное признание Снейпа в чувствах к Лили и то, что он тяжело переживал ее гибель.

На первом уроке по зельеварению в Хогвартсе Северус спросил Гарри, что получится, если смешать измельченный корень златоцветника с настойкой полыни. Вроде вопрос профессора по теме.

Но оказывается, что на языке цветов, который использовали в викторианскую эпоху, златоцветник — тип лилий, означающий вечные сожаления, а полынь — синоним утраты.

Получается, что Снейп сказал: "Я горько сожалею о смерти Лили".

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
2 из 12

В общении с фанатами Роулинг рассказывала, что всегда коллекционировала интересные имена (записывала их в блокнот). Но это не единственное увлечение — писательница часто использует намеки и символы.

Немногие заметили в романе завуалированное признание Снейпа в чувствах к Лили и то, что он тяжело переживал ее гибель.

На первом уроке по зельеварению в Хогвартсе Северус спросил Гарри, что получится, если смешать измельченный корень златоцветника с настойкой полыни. Вроде вопрос профессора по теме.

Но оказывается, что на языке цветов, который использовали в викторианскую эпоху, златоцветник — тип лилий, означающий вечные сожаления, а полынь — синоним утраты.

Получается, что Снейп сказал: "Я горько сожалею о смерти Лили".

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Гарри, Гермиона Грейнджер, Невилл Долгопупс и профессор Макгонагалл могли бы учиться на других факультетах, а не в Гриффиндоре.

В школе чародейства и волшебства Хогвартс первокурсников отправляет на факультеты Распределяющая шляпа. Обычно решения она принимает быстро (на кого-то ее даже не успевают надеть, как решение уже вынесено: так было, например, с Драко Малфоем).

Как рассказывала Роулинг, когда поступал Гарри, Распределяющая шляпа дольше всего думала над ним (выбирала между Гриффиндором и Слизерином — символами храбрости и хитрости), Гермионой (тут решалось — Гриффиндор или Когтевран, храбрость и мудрость) и Невиллом (Гриффиндор или Пуффендуй, храбрость и упорство).

Но рекордно долго решалась судьба профессора Минервы Макгонагалл: Шляпа целых пять минут металась между Когтевраном и Гриффиндором. И выбрала последний, после просьбы взволнованной ученицы.

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
3 из 12

Гарри, Гермиона Грейнджер, Невилл Долгопупс и профессор Макгонагалл могли бы учиться на других факультетах, а не в Гриффиндоре.

В школе чародейства и волшебства Хогвартс первокурсников отправляет на факультеты Распределяющая шляпа. Обычно решения она принимает быстро (на кого-то ее даже не успевают надеть, как решение уже вынесено: так было, например, с Драко Малфоем).

Как рассказывала Роулинг, когда поступал Гарри, Распределяющая шляпа дольше всего думала над ним (выбирала между Гриффиндором и Слизерином — символами храбрости и хитрости), Гермионой (тут решалось — Гриффиндор или Когтевран, храбрость и мудрость) и Невиллом (Гриффиндор или Пуффендуй, храбрость и упорство).

Но рекордно долго решалась судьба профессора Минервы Макгонагалл: Шляпа целых пять минут металась между Когтевраном и Гриффиндором. И выбрала последний, после просьбы взволнованной ученицы.

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2001)

Вопреки слухам, обучение в Хогвартсе абсолютно бесплатное.

Однажды фанаты решили подсчитать, в какую сумму обойдется родителям семилетнее образование для ребенка в волшебной британской школе. Получилось, что год стоит 43 тысячи долларов (эквивалентно обучению в Йельском университете).

Но Роулинг в "Твиттере" заявила, что расходы берет на себя Министерство магии. Так что ученики должны только купить волшебную палочку, школьную форму, книги и учебные принадлежности (вроде котла для зелья или астрономического телескопа).

Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
4 из 12

Вопреки слухам, обучение в Хогвартсе абсолютно бесплатное.

Однажды фанаты решили подсчитать, в какую сумму обойдется родителям семилетнее образование для ребенка в волшебной британской школе. Получилось, что год стоит 43 тысячи долларов (эквивалентно обучению в Йельском университете).

Но Роулинг в "Твиттере" заявила, что расходы берет на себя Министерство магии. Так что ученики должны только купить волшебную палочку, школьную форму, книги и учебные принадлежности (вроде котла для зелья или астрономического телескопа).

© 1492 Pictures (2001)
© 1492 Pictures (2002)

Интересная история связана с квиддичем, популярной волшебной игрой.

В "Философском камне" Гарри становится самым молодым игроком команды за всю историю. Как и его отец, он играет на позиции ловца.

В школьном зале славы выставлены значки с именами лучших игроков. Там есть и имя Минервы Макгонагалл — заместителя директора Хогвартса, преподавателя трансфигурации и декана Гриффиндора.

Во время учебы она тоже играла в квиддич и считалась очень хорошим ловцом. Но в одном из матчей со Слизерином получила травму и закончила спортивную карьеру. Потому Макгонагалл так переживала за успех команды своего факультета.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Тайная комната
5 из 12

Интересная история связана с квиддичем, популярной волшебной игрой.

В "Философском камне" Гарри становится самым молодым игроком команды за всю историю. Как и его отец, он играет на позиции ловца.

В школьном зале славы выставлены значки с именами лучших игроков. Там есть и имя Минервы Макгонагалл — заместителя директора Хогвартса, преподавателя трансфигурации и декана Гриффиндора.

Во время учебы она тоже играла в квиддич и считалась очень хорошим ловцом. Но в одном из матчей со Слизерином получила травму и закончила спортивную карьеру. Потому Макгонагалл так переживала за успех команды своего факультета.

© 1492 Pictures (2002)
© Heyday Films (2005)

В четвертой части — "Гарри Поттер и Кубок огня" — Роулинг придумала кузину Уизли и обнаружила сюжетную дыру. Ей пришлось переписывать книгу — так она стала самой длинной историей в серии.

"Мне казалось, я написала примерно половину книги — и тут обнаружила огромную сюжетную дыру в середине, — рассказывает писательница. — Я просрочила дедлайн на два месяца. Пришлось переписывать персонажа. Сначала это была кузина семейства Уизли, которая выполняла примерно ту же роль, что и Рита Скитер (пронырливая журналистка "Ежедневного пророка". — Прим. ред.)".

В итоге Роулинг решила просто заменить кузину Ритой и дать Скитер больше книжного времени.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
6 из 12

В четвертой части — "Гарри Поттер и Кубок огня" — Роулинг придумала кузину Уизли и обнаружила сюжетную дыру. Ей пришлось переписывать книгу — так она стала самой длинной историей в серии.

"Мне казалось, я написала примерно половину книги — и тут обнаружила огромную сюжетную дыру в середине, — рассказывает писательница. — Я просрочила дедлайн на два месяца. Пришлось переписывать персонажа. Сначала это была кузина семейства Уизли, которая выполняла примерно ту же роль, что и Рита Скитер (пронырливая журналистка "Ежедневного пророка". — Прим. ред.)".

В итоге Роулинг решила просто заменить кузину Ритой и дать Скитер больше книжного времени.

© Heyday Films (2005)
© Heyday Films (2005)

В четвертой книге много намеков и отсылок. Например, к тому, почему Гарри Поттер так богат.

Джоан пояснила, что родоначальник семьи Поттеров гончар Линфред в XII веке придумал зелья, которые используются волшебниками и сейчас. Например, "Костерост" и "Бодроперцовое".

А дедушка Гарри, Фримонт Поттер, в четыре раза увеличил семейное состояние, когда изобрел снадобье "Простоблеск". Как отмечается в книгах, "две капли укротят даже самую непослушную гриву".

Гермиона использовала средство на Святочном балу, куда ее пригласил Виктор Крам. И поразила всю школу новым образом.

Правда, сама Гермиона была не очень довольна. "Это снадобье только для балов, с ним так много мороки!" — признавалась она в разговоре с Гарри.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Кубок огня
7 из 12

В четвертой книге много намеков и отсылок. Например, к тому, почему Гарри Поттер так богат.

Джоан пояснила, что родоначальник семьи Поттеров гончар Линфред в XII веке придумал зелья, которые используются волшебниками и сейчас. Например, "Костерост" и "Бодроперцовое".

А дедушка Гарри, Фримонт Поттер, в четыре раза увеличил семейное состояние, когда изобрел снадобье "Простоблеск". Как отмечается в книгах, "две капли укротят даже самую непослушную гриву".

Гермиона использовала средство на Святочном балу, куда ее пригласил Виктор Крам. И поразила всю школу новым образом.

Правда, сама Гермиона была не очень довольна. "Это снадобье только для балов, с ним так много мороки!" — признавалась она в разговоре с Гарри.

© Heyday Films (2005)
© Фото : предоставлено "Каро-Премьер"

Гарри Поттер и Рон Уизли так и не окончили Хогвартс. На седьмом курсе они с Гермионой искали крестражи, а после битвы за школу уже не захотели вернуться. В отличие от Грейнджер — та решила официально сдать все экзамены и участвовать в выпускном.

Несмотря на отсутствие диплома Хогвартса, Гарри и Рон устроились в Министерство магии мракоборцами (отдел специализируется на борьбе с темной магией. — Прим. ред.). Правда, вскоре Рон ушел управлять магазином "Всевозможные волшебные вредилки" вместе со старшим братом Джорджем.

А Гермиона начала с отдела регулирования и контроля за магическими существами (старалась улучшить жизни эльфов-домовиков и их собратьев), а потом перешла в отдел магического правопорядка (занималась пересмотром законов, защищающих только чистокровных магов).

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2
8 из 12

Гарри Поттер и Рон Уизли так и не окончили Хогвартс. На седьмом курсе они с Гермионой искали крестражи, а после битвы за школу уже не захотели вернуться. В отличие от Грейнджер — та решила официально сдать все экзамены и участвовать в выпускном.

Несмотря на отсутствие диплома Хогвартса, Гарри и Рон устроились в Министерство магии мракоборцами (отдел специализируется на борьбе с темной магией. — Прим. ред.). Правда, вскоре Рон ушел управлять магазином "Всевозможные волшебные вредилки" вместе со старшим братом Джорджем.

А Гермиона начала с отдела регулирования и контроля за магическими существами (старалась улучшить жизни эльфов-домовиков и их собратьев), а потом перешла в отдел магического правопорядка (занималась пересмотром законов, защищающих только чистокровных магов).

© Фото : предоставлено "Каро-Премьер"
© Baseblack (2010)

По книгам, Гарри женился на Джинни Уизли, а Рон — на Гермионе. Но у Роулинг были мысли свести Гарри и Гермиону, а Рона вообще убить.

В интервью писательница призналась, что Поттер подходит Грейнджер больше, но по личным причинам она не "поженила" их (им пришлось бы тогда ходить к семейному психологу). А убить Рона у нее просто не хватило духу.

"Я была близка к тому, чтобы это сделать, когда переживала тяжелый период, но рада, что не написала этого", — рассказывает Джоан и отмечает, что дементоров (жутких стражников волшебной тюрьмы Азкабан) она придумала, когда переживала депрессию.

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть I
9 из 12

По книгам, Гарри женился на Джинни Уизли, а Рон — на Гермионе. Но у Роулинг были мысли свести Гарри и Гермиону, а Рона вообще убить.

В интервью писательница призналась, что Поттер подходит Грейнджер больше, но по личным причинам она не "поженила" их (им пришлось бы тогда ходить к семейному психологу). А убить Рона у нее просто не хватило духу.

"Я была близка к тому, чтобы это сделать, когда переживала тяжелый период, но рада, что не написала этого", — рассказывает Джоан и отмечает, что дементоров (жутких стражников волшебной тюрьмы Азкабан) она придумала, когда переживала депрессию.

© Baseblack (2010)
© Cool Music (2007)

По словам Роулинг, она многое убрала из эпилога книги "19 лет спустя". Но некоторыми фактами иногда делится.

Так, Джинни Уизли профессионально играла в квиддич в известной женской команде "Холихедские гарпии". Но потом решила больше времени посвящать своей с Гарри семье и стала спортивным журналистом в "Ежедневном пророке".

Полумна Лавгуд вышла замуж за внука Ньюта Саламандера (магозоолог, появился в фильме "Фантастические твари") — Рольфа. Кстати, Гарри назвал свою дочь в честь Полумны. А Чжоу Чанг, первая любовь Поттера, вышла замуж за магла.

Еще один друг Гарри, Невилл Долгопупс, стал преподавателем травологии в Хогвартсе и женился на выпускнице Пуффендуя Ханне Эббот, будущей владелице бара и гостиницы "Дырявый котел".

Кадр из фильма Гарри Поттер и Орден феникса
10 из 12

По словам Роулинг, она многое убрала из эпилога книги "19 лет спустя". Но некоторыми фактами иногда делится.

Так, Джинни Уизли профессионально играла в квиддич в известной женской команде "Холихедские гарпии". Но потом решила больше времени посвящать своей с Гарри семье и стала спортивным журналистом в "Ежедневном пророке".

Полумна Лавгуд вышла замуж за внука Ньюта Саламандера (магозоолог, появился в фильме "Фантастические твари") — Рольфа. Кстати, Гарри назвал свою дочь в честь Полумны. А Чжоу Чанг, первая любовь Поттера, вышла замуж за магла.

Еще один друг Гарри, Невилл Долгопупс, стал преподавателем травологии в Хогвартсе и женился на выпускнице Пуффендуя Ханне Эббот, будущей владелице бара и гостиницы "Дырявый котел".

© Cool Music (2007)
© Heyday Films (2011)

По книге, у Гарри и Джинни родились трое детей, но фактически они воспитали четверых.

Родные дети пары — непоседа Джеймс Сириус (учился на Гриффиндоре), застенчивый Альбус Северус (Слизерин) и бойкая Лили Полумна (в эпилоге она еще не пошла в школу). Но дома у Гарри и Джинни часто гостил Тедди Люпин, сын Римуса Люпина (оборотня, который преподавал Гарри защиту от темных искусств на третьем курсе) и Нимфадоры Тонкс.

Родители Тедди погибли в битве за Хогвартс против Волан-де-Морта. Гарри был крестным Люпина-младшего (которого потом выбрали старостой Пуффендуя в школе).

Кадр из фильма Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II
11 из 12

По книге, у Гарри и Джинни родились трое детей, но фактически они воспитали четверых.

Родные дети пары — непоседа Джеймс Сириус (учился на Гриффиндоре), застенчивый Альбус Северус (Слизерин) и бойкая Лили Полумна (в эпилоге она еще не пошла в школу). Но дома у Гарри и Джинни часто гостил Тедди Люпин, сын Римуса Люпина (оборотня, который преподавал Гарри защиту от темных искусств на третьем курсе) и Нимфадоры Тонкс.

Родители Тедди погибли в битве за Хогвартс против Волан-де-Морта. Гарри был крестным Люпина-младшего (которого потом выбрали старостой Пуффендуя в школе).

© Heyday Films (2011)
© Фото : "Каро-Премьер"

Бонус-факт. Существует фанатская теория, по которой, победив Волан-де-Морта, Гарри стал бессмертным.

Важной частью истории было пророчество, которое звучало так: "Один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой".

Согласно книгам, либо Гарри должен был убить Темного лорда, либо наоборот. Но некоторые интерпретируют предсказание иначе: тот, кто останется в живых, не умрет никогда, поскольку не будет человека, способного его убить.

На это намекают поиски Волан-де-Мортом бессмертия и создание крестражей. Так что можно предположить, что Гарри, победив Темного лорда, стал "мальчиком, который выжил" дважды.

Кадр из фильма Гарри Поттер и дары смерти. Часть 2
12 из 12

Бонус-факт. Существует фанатская теория, по которой, победив Волан-де-Морта, Гарри стал бессмертным.

Важной частью истории было пророчество, которое звучало так: "Один из них должен погибнуть от руки другого, ибо ни один не может жить спокойно, пока жив другой".

Согласно книгам, либо Гарри должен был убить Темного лорда, либо наоборот. Но некоторые интерпретируют предсказание иначе: тот, кто останется в живых, не умрет никогда, поскольку не будет человека, способного его убить.

На это намекают поиски Волан-де-Мортом бессмертия и создание крестражей. Так что можно предположить, что Гарри, победив Темного лорда, стал "мальчиком, который выжил" дважды.

© Фото : "Каро-Премьер"
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Культурачто посмотретьКнигиКино и сериалыГарри ПоттерДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)
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