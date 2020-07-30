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Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен
Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен, возобновляется подача газа в семь домов, остававшихся без газоснабжения, сообщается в Twitter... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:01
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Поврежденный участок газопровода на севере Москвы
заменен, возобновляется подача газа в семь домов, остававшихся без газоснабжения, сообщается в Twitter столичного комплекса городского хозяйства.
Днем в четверг на стройплощадке на Хорошевском шоссе в Москве был поврежден газопровод, никто не пострадал, без газоснабжения оказались семь жилых домов.
"Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменен в сжатые сроки. В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе д. 39, корп. 1, 2; д. 41, корп. Г, Е; д. 43, корп. А, Б, В", - говорится в сообщении.