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Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен
Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен, возобновляется подача газа в семь домов, остававшихся без газоснабжения, сообщается в Twitter... РИА Новости, 30.07.2020
2020-08-10T18:03
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Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен

18:01 30.07.2020 (обновлено: 18:03 10.08.2020)
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© "Мосгаз"Газопровод
Газопровод
© "Мосгаз"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен, возобновляется подача газа в семь домов, остававшихся без газоснабжения, сообщается в Twitter столичного комплекса городского хозяйства.
Днем в четверг на стройплощадке на Хорошевском шоссе в Москве был поврежден газопровод, никто не пострадал, без газоснабжения оказались семь жилых домов.
"Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменен в сжатые сроки. В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе д. 39, корп. 1, 2; д. 41, корп. Г, Е; д. 43, корп. А, Б, В", - говорится в сообщении.
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