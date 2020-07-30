Поврежденный участок газопровода на севере Москвы заменен

Днем в четверг на стройплощадке на Хорошевском шоссе в Москве был поврежден газопровод, никто не пострадал, без газоснабжения оказались семь жилых домов.

"Поврежденный участок газопровода на Хорошевском шоссе заменен в сжатые сроки. В данный момент начинается подача газа в семи жилых домах по адресам: Хорошевское шоссе д. 39, корп. 1, 2; д. 41, корп. Г, Е; д. 43, корп. А, Б, В", - говорится в сообщении.