https://ria.ru/20200730/1575193876.html
МИД Украины направил России ноту протеста
МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:59
2020-07-31T09:42
россия
донецкая народная республика
мид украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
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в мире
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https://ria.ru/20200625/1573472548.html
Андрей Мартынов
Значит всё нормально, не дадим бандерам задушить Донбасс.
268
Нефертити Васильевна Фишман
Уже столько нот по этому поводу прислали, что можно ими обклеить все подмосковные сортиры вдоль железных дорог - очень было бы эстетично.
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россия
донецкая народная республика
минск
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3002989a138209541a863368573c892.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, мид украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, оон, в мире