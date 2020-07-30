МИД Украины направил России ноту протеста

В украинском МИД назвали доставку помощи незаконной, поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", и потребовали "прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства".