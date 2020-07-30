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МИД Украины направил России ноту протеста
МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-31T09:42
россия
донецкая народная республика
мид украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
минск
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Значит всё нормально, не дадим бандерам задушить Донбасс.
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Уже столько нот по этому поводу прислали, что можно ими обклеить все подмосковные сортиры вдоль железных дорог - очень было бы эстетично.
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россия
донецкая народная республика
минск
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/155863/09/1558630973_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f3002989a138209541a863368573c892.jpg
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РИА Новости
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россия, донецкая народная республика, мид украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), минск, оон, в мире

МИД Украины направил России ноту протеста

23:59 30.07.2020 (обновлено: 09:42 31.07.2020)
25089
© РИА Новости / СтрингерЗдание министерства иностранных дел в Киеве
Здание министерства иностранных дел в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 30 июл — РИА Новости. МИД Украины направил России ноту протеста из-за отправки гуманитарной помощи в Донбасс, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Очередной конвой МЧС доставил гуманитарную помощь жителям Донбасса в четверг.
В украинском МИД назвали доставку помощи незаконной, поскольку она была проведена через неконтролируемые Киевом пограничные пункты пропуска "Изварино" и "Успенка", и потребовали "прекратить совершение международно-противоправных деяний против суверенитета нашего государства".
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины более 84 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов
25 июня, 16:09
Аксенов прокомментировал ноту протеста Киева из-за парадов в Крыму
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РоссияДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МинскООНВ мире
Популярные комментарии
Значит всё нормально, не дадим бандерам задушить Донбасс.
31 июля, 00:08
А Андрей Мартынов
26202004
Уже столько нот по этому поводу прислали, что можно ими обклеить все подмосковные сортиры вдоль железных дорог - очень было бы эстетично.
31 июля, 01:03
Нефертити Васильевна Фишман
5136102157
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