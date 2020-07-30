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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200730/1575193779.html
За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллиона, свыше 662 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-31T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/15/1574632820_0:165:3056:1884_1400x0_80_0_0_6eef80477648e2ab1bef1f1f845652ea.jpg
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире

За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19

23:48 30.07.2020 (обновлено: 11:10 31.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВрач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
Врач и пациенты в отделении реанимации и интенсивной терапии
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллиона, свыше 662 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
По данным организации, количество заражений во всем мире достигло 16 812 755, скончались 662 095 пациентов с коронавирусом.
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В ВОЗ назвали причину новых вспышек COVID-19 в Европе
За последние сутки в мире выявили 253 793 новых случая заражения COVID-19 и 5999 летальных исходов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыВесь мирВОЗВ мире
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