https://ria.ru/20200730/1575193779.html
За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
Число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллиона, свыше 662 тысяч человек скончались, следует из данных Всемирной организации... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:48
2020-07-31T11:10
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
весь мир
воз
в мире
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весь мир
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, весь мир, воз, в мире