Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA .

Крушение украинского Boeing

Иранские военные 11 января заявили, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: лайнер пролетал рядом с военным объектом, его приняли "вражескую" крылатую ракету.

В отчете Организации гражданской авиации Ирана сказано, что Boeing был сбит двумя ракетами класса "земля — воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".

После попадания борт начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.