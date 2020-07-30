Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. Тегеран согласен выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.
"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.
Мусави также напомнил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана.
Переговоры между Украиной и иранской делегацией о компенсации начались в Киеве 30 июля.
Крушение украинского Boeing
Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", вылетевший из аэропорта Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета рано утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: лайнер пролетал рядом с военным объектом, его приняли "вражескую" крылатую ракету.
В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, системы ПВО страны находились в полной боевой готовности.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана сказано, что Boeing был сбит двумя ракетами класса "земля — воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
После попадания борт начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.