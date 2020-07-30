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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
Тегеран согласен выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", заявил официальный представитель МИД страны Аббас... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-31T00:06
крушение украинского самолета в иране
аббас мусави
boeing 737-800
международные авиалинии украины
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Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing

23:27 30.07.2020 (обновлено: 00:06 31.07.2020)
12038
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики ИранНа месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
© РИА Новости / Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран
ТЕГЕРАН, 30 июл — РИА Новости. Тегеран согласен выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины", заявил официальный представитель МИД страны Аббас Мусави.

"Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения", — цитирует слова Мусави агентство IRNA.

Между Тегераном и Киевом продолжаются переговоры, Иран несет ответственность за случившееся, добавил представитель МИД.
Мусави также напомнил, что "многие пассажиры" были гражданами Ирана.
Переговоры между Украиной и иранской делегацией о компенсации начались в Киеве 30 июля.
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Крушение украинского Boeing

Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", вылетевший из аэропорта Тегерана в Киев, потерпел крушение вскоре после взлета рано утром 8 января. Погибли 176 человек: граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
Иранские военные 11 января заявили, что самолет был сбит случайно из-за человеческого фактора: лайнер пролетал рядом с военным объектом, его приняли "вражескую" крылатую ракету.
В Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, системы ПВО страны находились в полной боевой готовности.
В отчете Организации гражданской авиации Ирана сказано, что Boeing был сбит двумя ракетами класса "земля — воздух" малого радиуса действия из ЗРК "Toр-M1".
После попадания борт начал стремительно терять высоту, находясь над жилым районом, после чего столкнулся с "препятствием" в парке развлечений и упал на землю. Затем лайнер пересек футбольное поле, полностью разрушился и загорелся.
Место крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
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544212219147
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Крушение украинского самолета в ИранеАббас МусавиBoeing 737-800Международные авиалинии УкраиныШвецияСШАУкраинаМИД ИранаТегеран (город)В мире
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А Украина Малайзии не хотят выплатить?
31 июля, 02:36
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Juri BERG
12110149
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