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В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:38
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, москва, общество

В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

23:05 30.07.2020 (обновлено: 23:38 30.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Москве за сутки скончались 14 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперативном штабе.
Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 4460.
Днем ранее сообщалось о 12 скончавшихся.
По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 16,8 миллиона, более 662 тысяч человек скончались.
За последние сутки прирост составил 253 793 новых случая заражения и 5999 летальных исходов.
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