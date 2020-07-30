Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575193015.html
В Москве поезд сбил двух мужчин
Электропоезд сбил двух мужчин на юго-востоке Москвы, один из них погиб, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:54
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_d90924f036ecb802340fad5294385e1e.jpg
https://ria.ru/20200722/1574749801.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_d90924f036ecb802340fad5294385e1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_2d93a71627a20fbcf9016eb07b5fca67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_dba55c7797028307ef122793323b2b57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, происшествия

В Москве поезд сбил двух мужчин

22:37 30.07.2020 (обновлено: 22:54 30.07.2020)
1200
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на улице Москвы
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Электропоезд сбил двух мужчин на юго-востоке Москвы, один из них погиб, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.
ЧП произошло в районе станции "Новопролетарская" (МЦД, Карачаровская эстакада).
На месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
22 июля, 21:40
В Москве на станции метро "Красные Ворота" погиб мужчина
2132114
Обсудить 1
МоскваПроисшествия
Рекомендуем
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Рэпер Энди Картрайт
Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
Немецкая овчарка
Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
Маникюр
Поход на маникюр спас женщину от рака
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи на улице Москвы
На МКАД в ДТП погиб человек
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
Логотип телеканала Царьград
В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
Мужчина получает водительское удостоверение в отделении ГИБДД
Россиянам начали выдавать водительские права нового образца
Нож
Знакомый рассказал о жестокости изрезавшего жену жителя Башкирии
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Рэпер Энди Картрайт
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
Коваль Роман Олегович
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59МИД Украины направил России ноту протеста
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Лента новостейМолния