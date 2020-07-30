https://ria.ru/20200730/1575193015.html
В Москве поезд сбил двух мужчин
Электропоезд сбил двух мужчин на юго-востоке Москвы, один из них погиб, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:37
2020-07-30T22:54
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_d90924f036ecb802340fad5294385e1e.jpg
https://ria.ru/20200722/1574749801.html
1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_0:162:3068:1888_1400x0_80_0_0_d90924f036ecb802340fad5294385e1e.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_169:0:2900:2048_1400x0_80_0_0_2d93a71627a20fbcf9016eb07b5fca67.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/152261/49/1522614957_510:0:2558:2048_1400x0_80_0_0_dba55c7797028307ef122793323b2b57.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия