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Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic. РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T23:04
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Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака

22:35 30.07.2020 (обновлено: 23:04 30.07.2020)
1147
© FlickrНемецкая овчарка
Немецкая овчарка
© Flickr
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после постановки диагноза, сообщает журнал National Geographic.
У семилетнего Бадди из штата Нью-Йорк в середине апреля появились трудности с дыханием, а в начале июня Служба инспекции здоровья животных и растений Минсельхоза США сообщила, что у него выявили коронавирус.
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Бадди умер 11 июля.
Его хозяева передали журналистам медицинскую карту, из которой следует, что собака, вероятнее всего, страдала онкологическим заболеванием, что объясняет ее предсмертные симптомы.
Пока неясно, стала ли болезнь причиной нарушения иммунитета и последующего заражения COVID-19, или, наоборот, злокачественная опухоль стала следствием вируса. Ветеринары не исключают случайное совпадение во времени двух болезней.
Ранее ветслужба США сообщала, что коронавирус обнаружили у тигра, льва и двух кошек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНью-Йорк (штат)СШАВ мире
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