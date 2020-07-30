В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Блокировка канала "Царьград" на видеохостинге YouTube - работа на деградацию русских людей и диверсия против мысли, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".

Комментируя блокировку российского СМИ, епископ Савва обратил внимание на то, что основной просматриваемый контент на YouTube - это в лучшем случае "развлекаловка". "Доля просматриваемого развивающего контента не ничтожна, но мала, увы... С учётом охвата YouTube... цензура "Царьграда" - это показатель возможностей для диверсий против мысли и для работы на деградацию русских людей", - написал иерарх в своем Telegram-канале.

Он отметил, что каждая страна защищает свои национальные интересы и законодательство, и если "Царьград" нарушает законодательство США, то эта страна вправе потребовать ограничения доступа именно к этому каналу на территории США. Точно так же, по словам представителя РПЦ, "если условный "Вашингтон-град" будет нарушать законодательство России - Россия вправе ограничивать его деятельность на территории России".

"Впрочем, о том, что YouTube - это очевидно не нейтральная территория, было сказано уже достаточно. Проблема закрытия канала "Царьград" на YouTube - это не только проблема цензуры одного государства на территории другой страны и гибридной войны против России при фактической её безоружности в сфере цифровой безопасности. Это проблема контента", - считает епископ Савва.

Он заметил, что можно соглашаться с позицией авторов "Царьграда" и поддерживать её, можно спорить или из идейных разногласий отказываться от сотрудничества, "но, в любом случае, нельзя не признать, что материалы "Царьграда" очень часто являются поводом для размышлений о путях нашей страны, причём, что немаловажно, многие авторы канала стараются соотносить свои размышления с христианством, насколько это возможно для светского СМИ".