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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200730/1575192837.html
В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
Блокировка канала "Царьград" на видеохостинге YouTube - работа на деградацию русских людей и диверсия против мысли, заявил заместитель управляющего делами... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:33
религия и мировоззрение
телеканал царьград
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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телеканал царьград, telegram (приложение), новости - религия и мировоззрение, константин малофеев, русская православная церковь, youtube

В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей

22:33 30.07.2020
469
© Телеканал "Царьград"Логотип телеканала "Царьград"
Логотип телеканала Царьград
© Телеканал "Царьград"
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Блокировка канала "Царьград" на видеохостинге YouTube - работа на деградацию русских людей и диверсия против мысли, заявил заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).
Ранее сервис YouTube заблокировал аккаунт сетевого издания "Царьград" и одноименного телеканала, после чего в издании заявили о намерении обратиться в суд. Также в "Царьграде" обратили внимание на блокировку YouTube-аккаунта издания "Двуглавый орел". У "Царьграда" и "Двуглавого орла" общее руководство: по данным сайта "Царьграда", предприниматель Константин Малофеев - основатель телеканала "Царьград". Также он занимает должность председателя общества развития русского исторического просвещения "Двуглавый орел".
Комментируя блокировку российского СМИ, епископ Савва обратил внимание на то, что основной просматриваемый контент на YouTube - это в лучшем случае "развлекаловка". "Доля просматриваемого развивающего контента не ничтожна, но мала, увы... С учётом охвата YouTube... цензура "Царьграда" - это показатель возможностей для диверсий против мысли и для работы на деградацию русских людей", - написал иерарх в своем Telegram-канале.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
28 июля, 16:21Религия и мировоззрение
"Царьград" обратился в Роскомнадзор из-за блокировки на YouTube
Он отметил, что каждая страна защищает свои национальные интересы и законодательство, и если "Царьград" нарушает законодательство США, то эта страна вправе потребовать ограничения доступа именно к этому каналу на территории США. Точно так же, по словам представителя РПЦ, "если условный "Вашингтон-град" будет нарушать законодательство России - Россия вправе ограничивать его деятельность на территории России".
"Впрочем, о том, что YouTube - это очевидно не нейтральная территория, было сказано уже достаточно. Проблема закрытия канала "Царьград" на YouTube - это не только проблема цензуры одного государства на территории другой страны и гибридной войны против России при фактической её безоружности в сфере цифровой безопасности. Это проблема контента", - считает епископ Савва.
Он заметил, что можно соглашаться с позицией авторов "Царьграда" и поддерживать её, можно спорить или из идейных разногласий отказываться от сотрудничества, "но, в любом случае, нельзя не признать, что материалы "Царьграда" очень часто являются поводом для размышлений о путях нашей страны, причём, что немаловажно, многие авторы канала стараются соотносить свои размышления с христианством, насколько это возможно для светского СМИ".
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28 июля, 12:05
Без объяснения причин. YouTube заблокировал канал "Царьград"
Замуправделами патриархии также считает, что "существенно ограничить деградирующий элемент в отечественном телевещании в пользу облагораживающего (с ретрансляцией в интернет, к примеру, через отечественные соцсети) было бы весьма неплохо".
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Религия и мировоззрениетелеканал ЦарьградTelegram (приложение)Новости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевРусская православная церковьYouTube
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