Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском , где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

"Правительству РФ: в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции", - говорится в распоряжении.

Также Путин поручил Минобороны России принять участие в разработке и реализации дорожной карты.

В четверг Путин провел совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался в городе еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.

Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Он обратился к Минобороны, МЧС , Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.

Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.