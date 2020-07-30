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Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:09
владимир путин
иркутская область
усолье-сибирское
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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владимир путин, иркутская область, усолье-сибирское, общество

Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском

22:09 30.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с Игорем Кобзевым
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском, где поручил правительству за три месяца составить дорожную карту по ликвидации загрязнения, соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
"Правительству РФ: в трехмесячный срок утвердить план мероприятий (дорожную карту) по предупреждению и устранению загрязнения окружающей среды на территории городского округа Усолье-сибирское Иркутской области в результате экономической деятельности, связанной с производством химической продукции", - говорится в распоряжении.
Также Путин поручил Минобороны России принять участие в разработке и реализации дорожной карты.
В четверг Путин провел совещание в формате видеоконференции об экологической ситуации в Усолье-Сибирском. На встрече глава государства заявил, что груз экологических проблем накапливался в городе еще с 1930-х годов, сейчас объекты хранения отходов химического производства находятся в аварийном состоянии.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
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Экологическую ситуацию в Усолье-Сибирском замалчивали, заявил Путин
Путин поручил создать межведомственную рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском, разработать план работы по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов и через три месяца доложить о результатах первого этапа работ. Он обратился к Минобороны, МЧС, Росгвардии и другим ведомствам с просьбой оказать полное содействие в этой работе, а к Минфину - заложить необходимые средства в трехлетнем бюджете.
Градообразующим предприятием Усолья-Сибирского с 1936 года являлось производственное объединение "Усольехимпром". Оно выпускало трихлорэтилен, эпихлоргидрин, металлический натрий, гипохлорит кальция, карбид кальция, перекись водорода и ряд других химических веществ. Его производственная деятельность была прекращена в 2010 году. В 2017 году решением Арбитражного суда Иркутской области предприятие признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Свои обязательства по ликвидации накопленного вреда предприятие не выполнило.
Общая площадь промышленной площадки "Усольехимпрома" составляет 610 гектаров, на ней расположено более 200 промышленных объектов: 140 корпусов цехов, 60 вспомогательных зданий и сооружений, ж/д полотно общей протяженностью более 20 километров, наземные и подземные коммуникации и коллекторы длиной около 50 километров. Почва, грунтовые и подземные воды на территории предприятия пропитаны токсичными загрязняющими веществами и тяжелыми металлами.
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
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Владимир ПутинИркутская областьУсолье-СибирскоеОбщество
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