Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575192479.html
Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал прогноз по приговору, который ждет актера. Свое мнение он... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T22:08
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575179190_0:0:3026:1702_1400x0_80_0_0_9da19b194afcbfbb6f37114f0706d0d6.jpg
https://ria.ru/20200730/1575172531.html
https://ria.ru/20200718/1574527764.html
16
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575179190_0:0:3026:1702_1400x0_80_0_0_9da19b194afcbfbb6f37114f0706d0d6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575179190_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_0b17a0077cec0e69014b48bf2ab333ad.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1e/1575179190_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ec610717eb9706f8046a92c1dc11439c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову

22:08 30.07.2020
5924
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Актер Михаил Ефремов в автомобиле у Пресненского суда Москвы
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал прогноз по приговору, который ждет актера. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "Россия 1".
"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", – сказал защитник.
Всё говорит о том, что актер был за рулем автомобиля в момент ДТП, подчеркнул Добровинский.
Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Вчера, 15:42
Адвокат объяснил отказ Ефремова от признательных показаний
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья не приняла извинения и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний. Адвокат объяснил это решение процессуальным правом.
Адвокат Александр Добровинский
18 июля, 10:55
Адвокат объяснил появление 40 миллионов рублей в деле о ДТП с Ефремовым
12233308
Обсудить 16
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Сотрудники белорусского ОМОН задерживают правонарушител
В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК, сообщили СМИ
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Рэпер Энди Картрайт
Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
Видео Минобороны с учений Т-72БЗ
Переплывший реку российский танк поразил журналистов из Аргентины
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Маникюр
Поход на маникюр спас женщину от рака
Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов
Губернатор Приамурья объяснил, почему не может снизить себе зарплату
Старейшины за столом
Диетолог раскрыл секрет кавказского долголетия
Врио губернатора Хабаровского края М. Дегтярев
Порт Ванино вступился за не понравившийся Дегтяреву метод перевалки угля
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили ситуацию в Хабаровске
Автомобиль скорой помощи на улице Москвы
В Москве поезд сбил двух мужчин
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:59МИД Украины направил России ноту протеста
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
Лента новостейМолния