Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал прогноз по приговору, который ждет актера. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала " Россия 1 ".

"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", – сказал защитник.

Всё говорит о том, что актер был за рулем автомобиля в момент ДТП, подчеркнул Добровинский.

Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.

В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья не приняла извинения и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.