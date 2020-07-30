Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский дал прогноз по приговору, который ждет актера. Свое мнение он озвучил в эфире телеканала "Россия 1".
"На мой взгляд, будет обвинительный приговор. Мне так кажется, исходя из материалов дела, которые я вижу", – сказал защитник.
Всё говорит о том, что актер был за рулем автомобиля в момент ДТП, подчеркнул Добровинский.
Восьмого июня в центре Москвы Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
В момент ДТП актер был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Суд поместил его под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Через несколько дней после трагедии Ефремов записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. По словам Добровинского, семья не приняла извинения и отказалась от предложенной Ефремовым материальной помощи.
Впоследствии адвокат актера Эльман Пашаев сообщил, что тот не считает себя виновником аварии, а готовность возместить ущерб семье погибшего объясняется тем, что в инциденте "участвовала машина" артиста. Кроме того, Ефремов отказался от признательных показаний. Адвокат объяснил это решение процессуальным правом.