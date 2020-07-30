https://ria.ru/20200730/1575192313.html
Проект "Мечтай со мной" запустил онлайн-платформу для обучения волонтеров
Всероссийский проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", запустил образовательный онлайн-сервис для обучения... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T21:58
2020-07-30T21:58
волонтеры
жизнь без преград
образование - общество
общество
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https://ria.ru/20200626/1573517785.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570480377_0:460:2560:1900_1400x0_80_0_0_f0bde438b82bf47a4f62c39d6239992e.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волонтеры, жизнь без преград, образование - общество, общество
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости.
Всероссийский проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", запустил образовательный онлайн-сервис для обучения волонтеров
на средства гранта Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
Стартовый курс для волонтеров проекта "Научиться учиться" уже доступен на сайте развитие.мечтайсомной.рф. Курс состоит из 7 уроков, шесть из которых содержат видеолекции экспертов на различные темы: о работе мозга, устройстве памяти и мышления; о том, как сон, стресс и активный образ жизни влияют на эффективность работы человека. Курс предназначен для тех, кто хочет разобраться в себе, понять, как устроена работа мозга и как использовать время с пользой.
К урокам прилагаются тесты и дополнительные материалы. Курс завершается итоговым тестом, после успешного прохождения которого учащиеся получат именной сертификат.
Всероссийский благотворительный проект "Мечтай со мной", стартовавший в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане, исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим жизни. Идея проекта зародилась из необходимости удовлетворить потребности в положительных эмоциях и новых впечатлениях, в которых нуждаются люди, переносящие длительные медицинские процедуры, и семьи, оказавшиеся из-за этого в трудной жизненной ситуации. Осенью 2018 года проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус всероссийского.