Проект "Мечтай со мной" запустил онлайн-платформу для обучения волонтеров

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Всероссийский проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", запустил образовательный онлайн-сервис для обучения Всероссийский проект "Мечтай со мной", входящий в президентскую платформу "Россия – страна возможностей", запустил образовательный онлайн-сервис для обучения волонтеров на средства гранта Фонда президентских грантов, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

Стартовый курс для волонтеров проекта "Научиться учиться" уже доступен на сайте развитие.мечтайсомной.рф. Курс состоит из 7 уроков, шесть из которых содержат видеолекции экспертов на различные темы: о работе мозга, устройстве памяти и мышления; о том, как сон, стресс и активный образ жизни влияют на эффективность работы человека. Курс предназначен для тех, кто хочет разобраться в себе, понять, как устроена работа мозга и как использовать время с пользой.

К урокам прилагаются тесты и дополнительные материалы. Курс завершается итоговым тестом, после успешного прохождения которого учащиеся получат именной сертификат.